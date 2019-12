Koniec konfliktu. Neymar przekazał piłkę Cavaniemu

PSG awansowało do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie A

Brazylijczycy z Realu zrobili różnicę. Show Neymara w Paryżu W meczach 6.... czytaj dalej » Brazylijczykowi i Urugwajczykowi nie zawsze było po drodze. Kiedy Neymar przeszedł z Barcelony na Parc des Princes latem 2017 roku, długo nie mógł pogodzić się z tym, że nie jest traktowany przez wszystkich jak największa gwiazda. Regularnie dochodziło do spięć między nim a starą gwardią zespołu z Paryża.

Przekazał piłkę Cavaniemu

Panowie dwa razy pokłócili się na boisku o to, który z nich ma wykonać rzut karny. Kiedy w takiej sytuacji Urugwajczyk spudłował potem - w meczu z Olympique Lyon w roku 2017 - w szatni rozpętała się burza.

W środę doszło do symbolicznego zakończenia tego konfliktu. PSG już wcześniej zapewniło sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w ostatnim meczu fazy grupowej rozbiło Galatasaray 4:0. Bramki strzelili kolejno: Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Neymar i Kylian Mbappe. Na ostatnie nieco ponad 20 minut, zmieniając Icardiego, na boisku pojawił się Cavani.

Kilkanaście minut później w polu karnym Galaty Mbappe został sfaulowany przez Ryana Dona i sędzia wskazał na jedenasty metr. Piłkę chwycił Neymar i niespodziewanie przekazał ją rywalowi do miejsca w ataku PSG.

Neymar gave the penalty to Edinson Cavani pic.twitter.com/AcIGLIQ3ka — B/R Football (@brfootball) December 11, 2019

Cavani czekał na gola w klubie z Parku Książąt od połowy sierpnia.

Neymar: brakowało mu tylko gola

- To wspaniały egzekutor karnych. W końcu to Matador - tłumaczył Neymar, nawiązując do pseudonimu Urugwajczyka. - Brakowało mu tylko gola. W końcu się udało i wszyscy są zadowoleni - komentował.

- To był miły gest - komplementował zachwaonie Brazylijczyka trener zespołu Thomas Tuchel. - Każdy mógł zobaczyć, że Ney jest bardzo wrażliwy. Dał piłkę Ediemu i to był dobry znak dla całej drużyny - mówił.

Dla 32-latka, który przez wiele tygodni był kontuzjowany, to dopiero trzecia bramka w sezonie. Wcześniej dwa gole strzelił w Ligue 1, w Lidze Mistrzów trafił po raz pierwszy. Być może po raz ostatni, bo coraz częściej mówi się o tym, że Cavani nie godzi się z rolą rezerwowego i w zimowym okienku będzie chciał zmienić otoczenie.

WSZYSCY UCZESTNICY 1/8 FINAŁU LIGI MISTRZÓW



Losowanie par odbędzie się w poniedziałek w Nyonie. Początek o godz. 12. Transmisja w Eurosporcie 1, relacja na żywo w eurosport.pl.