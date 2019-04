Czekali 34 lata. Świderski przypieczętował zdobycie tytułu

Zespół z Salonik jest pierwszym od 1988 roku klubem spoza Aten, który wywalczył mistrzowski tytuł. Poprzednim była Larissa, którą prowadził wówczas m.in. były selekcjoner reprezentacji Polski Jacek Gmoch. Natomiast po raz ostatni PAOK triumfował w rozgrywkach greckiej ekstraklasy w 1985, a wcześniej 1976 r.



Let's get the party start! #GreekChampions#TheFutureIsHerepic.twitter.com/7uXxOa4VR8 — PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) April 21, 2019





Polak skończył

W niedzielnym meczu pierwszego gola w trzeciej minucie strzelił Jewhen Szakow. Natomiast już w 8. na 2:0 z rzutu karnego podwyższył Diego Bisewar. Kolejne bramki padły po przerwie – na listę strzelców wpisali się Fernando Varela, ponownie Szakow, aż w końcu do siatki trafił Świderski.

Dżoker pełną gębą. Świderski szturmuje ligę grecką Były napastnik... czytaj dalej » 22-letni były zawodnik Jagiellonii Białystok występuje w Salonikach od stycznia. Dołączył do klubu za 2 miliony euro, ale szybko zaaklimatyzował się w nowym zespole i zdobył dotychczas we wszystkich rozgrywkach sześć bramek. W niedzielę Polak grał od początku, a w 81. minucie wykorzystał podanie ze skrzydła i pewnym uderzeniem pokonał golkipera.

Oglądał w telewizji

Zdobycie mistrzostwa ma dla PAOK-u wyjątkowy smak. W poprzednim sezonie podczas ligowego spotkania z AEK Ateny doszło do dantejskich scen. Walcząca o tytuł drużyna z Salonik w końcówce strzeliła gola na 1:0, ale ostatecznie nie został on uznany. Decyzja arbitra rozwścieczyła prezesa PAOK-u Iwana Sawwidisa, który wbiegł na murawę, a następnie sięgnął po broń i według relacji trenera AEK-u miał powiedzieć w kierunku sędziego "twoja kariera właśnie dobiegła końca".



Meanwhile in Greece... PAOK president Ivan Savvidis takes to the pitch, armed with a gun, to remonstrate with the ref after his team had a late goal disallowed. pic.twitter.com/Vg8SjtWqY1 — Richard Conway (@richard_conway) March 12, 2018

Ponieważ wcześniej rozrabiali kibice, PAOK-owi odebrano pięć punktów, przez co spadł na trzecie miejsce w tabeli i ostatecznie przegrał rywalizację z AEK-iem o sześć ”oczek”. Natomiast Sawwidis dostał trzyletni zakaz stadionowy i podobnie jak klub musiał zapłacić wysoką grzywnę.

W niedzielę rosyjski biznesmen z greckim paszportem pozdrawiał swoich piłkarzy przed stadionem, a mecz obejrzał w telewizji.

Źródło: Getty Images Iwan Sawwidis nie mógł świętować na stadionie

Świętowali już w sobotę

Co ciekawe już w sobotę tysiące fanów PAOK-u świętowało zdobycie tytułu, choć ich ulubieńcy musieli jeszcze postawić kropkę nad "i". Po rozbiciu Levadiakosu triumf stał się faktem – na kolejkę przed końcem rozgrywek zespół z Salonik ma pięć punktów przewagi nad drugim Olympiakosem. Co zrozumiałe, po ostatnim gwizdku arbitra trybuny ogarnęło szaleństwo.