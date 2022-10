Pablo Mari zaatakowany nożem. "Poczułem rozdzierający ból w plecach"

Do ataku doszło w centrum handlowym

Atak nożownika koło Mediolanu. Piłkarz Serie A wśród rannych Tragedia w... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w supermarkecie na przedmieściach Mediolanu. 46-letni mężczyzna, cierpiący na zaburzenia psychiczne, wziął nóż z półki i ugodził nim sześć osób. Jedna z nich, pracownik sklepu, zmarła w wyniku zadanych ran. Napastnika zatrzymali postronni ludzie.

Pablo Mari: mężczyzna dźgnął w gardło osobę stojącą przede mną

"Szedłem z wózkiem mojego dziecka i nagle poczułem rozdzierający ból w plechach. Potem zobaczyłem, jak ten mężczyzna dźgnął w gardło inną osobę, stojącą przede mną" – poinformował Mari.

Hiszpański obrońca nie stracił przytomności. W drodze do szpitala w karetce towarzyszyła mu jego żona. Na miejscu okazało się, że stan 29-latka nie jest poważny.

Wypożyczony do Monzy z Arsenalu piłkarz zdążył porozmawiać z prezesem włoskiego klubu Adriano Gallianim oraz trenerem Raffaele Palladino. Szkoleniowiec pojechał nawet do szpitala. Obaj zapewnili go o wsparciu właściciela klubu Silvio Berlusconiego i kolegach z drużyny.

- Miał nawet siłę, by żartować. Stwierdził, że w poniedziałek pojawi się na boisku. Cała drużyna chciała odwiedzić go w szpitalu, ale oczywiście nie było to możliwe – relacjonował później Galliani.

Prezes podał również więcej szczegółów dotyczących stanu zdrowia Mariego. Piłkarz ma dość głęboką ranę ciętą na plecach, ale nie zostały uszkodzone ważne narządy.