Atak nożownika koło Mediolanu. Piłkarz Serie A wśród rannych

Jak relacjonują media, powołując się na świadków ataku, napastnik wziął nóż z półki w supermarkecie i ugodził nim sześć osób, wybranych prawdopodobnie przypadkowo. Ciężko ranny pracownik sklepu zmarł.

46-letni sprawca, cierpiący na zaburzenia psychiczne, został najpierw zatrzymany przez klientów w sklepie, a potem przekazany przybyłym karabinierom.

Piłkarz Serie A wśród rannych

Wśród rannych jest piłkarz klubu Monza Pablo Mari z Hiszpanii - podała Ansa. Według relacji włoskich mediów były zawodnik Arsenalu został dźgnięty w klatkę piersiową, jest przytomny, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.