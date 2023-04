Akrobatyczny popis w Premier League. "Gol, o którym wszyscy marzą"

Zobacz, co wydarzyło się w trakcie spotkania Tottenhamu Hotspur z West Ham United.

Drużyna Łukasza Fabiańskiego nie rozgrywa najlepszego sezonu, więc starcie z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie było niezwykle istotne. I londyńczycy zdali ten egzamin znakomicie. Wygrali aż 4:0, a ostatni gol zapadnie w pamięci kibiców na bardzo długo.

Pablo Fornals i gol skorpionem

Fornals wbiegł w pole karne, a piłka od Jaroda Bowena leciała nieco za jego plecy. Hiszpan nic sobie z tego nie zrobił, wyskoczył i w locie uderzył piętą tuż obok słupka. Zdjęcia z tego strzału można oglądać bez końca.

Źródło: Getty Images Pablo Fornals i gol skorpionem Źródło: Getty Images West Ham wysoko pokonał Bournemouth Pablo Fornals trafił na 4:0

"To gol, o którym wszyscy marzą, a ani Messi, ani Ronaldo go nie zdobyli. Szaleństwo Hiszpana w Premier League" - napisał o tej bramce na swojej stronie madrycki dziennik "AS".

Wyniki 32. kolejki

Bournemouth - West Ham United 0:4

Newcastle United - Tottenham 6:1

Fulham - Leeds United 2:1

Brentford - Aston Villa 1:1

Crystal Palace - Everton 0:0

Liverpool - Nottingham Forest 3:2

Leicester City - Wolverhampton 2:1

Arsenal Londyn - Southampton 3:3



Mecze Brighton - Manchester City oraz Manchester United - Chelsea przełożone.