Młody stoper Stuttgartu ma wybór: granie z Lewandowskim lub... Piątkiem

On może być następcą Neymara. Paris Saint-Germain blisko ważnego wzmocnienia Paris... czytaj dalej » To portal Tuttosport.com pierwszy poinformował, że właściciele Bayernu i AC Milan są gotowi zapłacić za Kabaka kwotę odstępnego w wysokości piętnastu milionów euro. Monachijczycy mają mały deficyt środkowych obrońców, bowiem po trzech latach do Borussii Dortmund wrócił Mats Hummels. Klub z Westfalii zapłacił Bayernowi 40 milionów euro. Bliski odejścia z Bayernu jest też Jerome Boateng.

Milan przedstawił konkrety

Rossoneri kuszą młodego stopera wizją gry w pierwszym składzie. W Monachium, przynajmniej przez jakiś czas, Turek byłby tylko uzupełnieniem. Nowym liderem obrony Bayernu Monachium ma być Niklas Sule, a za łączną sumę 120 milionów euro na Allianz Arena przyszli Francuzi Benjamin Pavard i Lucas Hernandez.

Nicolo Schira z "La Gazzetta dello Sport" podał nawet informację, że Kabak otrzymał od Milanu propozycję pięcioletniego kontraktu, milion euro za każdy rok gry.



Bayern and Milan are both willing to trigger Ozan Kabak's €15m release clause. Bayern have raised their contract offer but Milan are offering him guarantees of more game time. Kabak's decision should come by Thursday [@DiMarzio, @tuttosport] pic.twitter.com/yN4QD97BX5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 25, 2019

Kabak trafił do Stuttgartu w połowie poprzedniego sezonu. Galatasaray Stambuł zarobił na nim jedenaście milionów euro. W niemieckim zespole rozegrał 17 spotkań, w których strzelił trzy gole Młody Turek musi zdecydować - wspólna szatnia z Lewandowskim w Monachium, czy gra u boku Piątka na San Siro.