Zamiast grać, leczy kontuzję za kontuzją. Chce odejść z Camp Nou

Piłkarze Barcelony w świetnych humorach przed starciem z...

W 5. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Barcelona zmierzy się z Borussią Dortmund. Jeśli gospodarze wygrają to spotkanie, to zapewnią sobie awans do kolejnej fazy. Mimo tego na treningu nie widać było presji po zawodnikach Dumy Katalonii. Mecz odbędzie się w środę 27 listopada o godzinie 21.

