Prezydent Barcelony nie tęskni za Neymarem. "Dembele jest lepszy"

28.02 | Piłkarze Barcelony pokonali na wyjeździe Real Madryt 3:0, a w dwumeczu 4:1, i awansowali do finału Pucharu Hiszpanii. W środę kluczowym zawodnikiem gości okazał się Urugwajczyk Luis Suarez, który zdobył dwie bramki.

Frenkie de Jong oraz Matthijs de Ligt to obecnie najgorętsze nazwiska w holenderskiej piłce. O wielce utalentowanych piłkarzy Ajaksu walczy cała Europa. Klub z Amsterdamu nie zamierza jednak sprzedawać ich za bezcen. W negocjacjach bierze udział wiele klubów, ale ostatnio kosmiczną ofertę złożyła Barcelona. "Duma Katalonii" ponoć zaoferowała 140 milionów za De Jonga i De Ligta.

Ernesto Valverde przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2020 roku, z opcją prolongaty o jeszcze jeden sezon - poinformował w piątek klub lidera hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Nie ujawniono warunków finansowych umowy.

Neymar został najdroższym piłkarzem w historii futbolu. Gdy w sierpniu 2017 roku zamienił Barcelonę na Paris Saint-Germain. Francuski klub, zasilany katarskimi funduszami, zapłacił za brazylijskiego gwiazdora aż 222 miliony euro, czyli kwotę zawartą w klauzuli wykupu zawodnika.

Katalończycy zainwestowali zainkasowane pieniądze m.in. w zakup Dembelego, który trafił na Camp Nou z Borussii Dortmund za 105 milionów euro.

Pobyt Dembele w Barcelonie to pasmo naznaczone kontuzjami oraz sprawami dyscyplinarnymi. W obecnym sezonie francuski skrzydłowy wystąpił w 23 meczach LaLiga, w których zdobył osiem bramek.

Chociaż w mediach pisze się co jakiś czas, że Neymar prędzej czy później wróci do Barcelony, to prezydent Bartomeu podkreślił właśnie, że jest zadowolony z Dembele, jako następcy Brazylijczyka.

- Barca zrobiła dobry interes inkasując pieniądze za Neymara - powiedział Josep Maria Bartomeu w wywiadzie dla Cadena SER.

- Dzięki pieniądzom za brazylijskiego zawodnika pozyskaliśmy piłkarzy, jak: Dembele i Coutinho. Moim zdaniem Dembele jest lepszy od Neymara. Występuje w Barcelonie, to znaczy, że jest lepszym piłkarzem - ocenił Bartomeu.

Posiłki z Amsterdamu

Barca wciąż szuka wzmocnień. Zimą sfinalizowała już jeden duży transfer, pozyskując z Ajaksu pomocnika Frenkiego de Jonga za 86 milionów euro (przeniesie się do klubu latem). Holender pomógł wyeliminować Real Madryt z Ligi Mistrzów. Kolejnym zawodnikiem z Amsterdamu, który ma szansę trafić do Katalonii jest Matthijs de Ligt.

- Wrócimy do tematu w marcu. Wówczas podejmiemy decyzje, ale mogę przyznać, że jego nazwisko jest w grze - zapowiedział prezydent.