Barcelona znów osłabiona. Dembele wypada na kilka tygodni

Mecze ligi hiszpańskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Nożyce 38-latka załatwiły Barcelonę. "Miałem nadzieję, że uderzy wyżej..." Na boisko wszedł... czytaj dalej » Pod nieobecność zmagającego się z urazem łydki Argentyńczyka, Dembele rozegrał w piątek cały mecz w Bilbao, gdzie mistrzowie Hiszpanii przegrali w pierwszej kolejce z Athletic 0:1.



Z kolei Suarez grał do 37. minuty, kiedy musiał zostać zmieniony również z powodu kontuzji łydki.

Wyzwanie przed Griezmannem

Dopóki sytuacja się nie zmieni, niemal całą odpowiedzialność za ofensywną grę Barcelony będzie musiał przejąć Antoine Griezmann. Francuz został sprowadzony tego lata z Atletico Madryt za 120 milionów euro i rozegrał tylko jeden mecz o stawkę w nowym klubie.



W drugiej kolejce kataloński zespół podejmie na Camp Nou ekipę Betisu Sewilla. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę o 21.