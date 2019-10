W ciągu 40 lat stracili tysiąc piłek. "To najpiękniejsze miejsce do gry"

To obiekt Gspon FC występującej w szwajcarskiej lidze górskiej. Stadion mieści się w malowniczo położonym terenie.

PZPN o bazie reprezentacji na Euro 2020. "Dwa-trzy warianty" Polscy piłkarze w... czytaj dalej » - To najpiękniejsze miejsce do gry w piłkę nożną - zapewnia obrońca drużyny Diego Abgottspon, który rozmawiał z reporterem serwisu BBC. - Widzicie te góry, lodowce, drzewa. To jest fantastyczne - dodaje zawodnik od 18 lat reprezentujący barwy Gspon FC.

Rywale mają ciężko

Jak podaje BBC wioskę tworzy około 70 domów, a zimą staje się ona niewielkim kurortem narciarskim. Do stadionu nie da się dotrzeć samochodem, kilkaset ostatnich metrów trzeba pokonać kolejką linową. Powietrze jest rozrzedzone i sprawia to trudności przy wysiłku fizycznym. Mogą coś o tym powiedzieć rywale Boliwii grający na jeszcze wyższej wysokości w Ameryce Południowej.

- Jesteśmy do tego przyzwyczajeni – przekonuje Abgottspon, były instruktor narciarstwa, a dziś na co dzień sprzedawca. - Rywale mają ciężej. Jeśli w przerwie przegrywamy 0:5, to wiemy, że możemy odrobić straty i nawet wygrać. Jesteśmy bardzo mocni w naszej wiosce - zaznacza.

Tysiąc piłek w 40 lat

Ottmar Hitzfeld Stadium jest mniejszy niż standardowe boisko ze względu na ograniczenia terenu. Są też inne utrudnienia. Ze względu na przylegające do linii końcowej zbocze szacuje się, że klub w ciągu 40 lat stracił tysiąc piłek, choć część wylatująca poza wysokie ogrodzenie udaje się później odzyskać, ale trzeba po nie schodzić kilkaset metrów w dół.



- Zdarzają się mecze, w których nie stracimy żadnej piłki albo jedną, są i takie, kiedy poza ogrodzenie wylatuje dziesięć piłek. Wtedy przed treningiem musimy iść i ich szukać. To denerwujące - mówił BBC inny obrońca Alfons Brigger.

Trzeba odgarniać śnieg

Późnią wiosną, kiedy drużyna przygotowuje się do sezonu, na boisku zalega jeszcze duża warstwa śniegu. Zanim zawodnicy w ogóle przystąpią do treningu, to muszę sztuczną murawę odśnieżyć. Naturalnej murawy nie ma, bo by się na tej wysokości nie utrzymała.



- Śnieg na tej wysokości nie roztapia się szybko i musimy go odgarniać. To zadanie piłkarzy. Zwykle to półmetrowa warstwa, którą trzeba usunąć poza linie boczne. To denerwująca i ciężka praca – wspomniał.

Nazwa stadionu pochodzi od znanego szwajcarskiego trenera, przed laty szkoleniowca Bayernu. W przyszłym roku w Gspon odbędą się mistrzostwa Europy drużyn z górskich miejscowości.









- Czujesz dumę, że w twojej rodzinnej wiosce jest stadion, o którym ludzie mówią, że jest piękny. No i oczywiście to piękny widok i piękna wioska - stwierdził Brigger.