Udawał piłkarza, nabrał aż cztery kluby. Gdy uciekł policji, złapano go w piwnicy

Wszystkie numery pana Bayern Piłkarzem był... czytaj dalej » Wszystko zaczęło się w lutym tego roku. 25-letni Holender, który pierwsze kroki stawiał w młodzieżowym zespole Willem II, przeniósł się do mołdawskiego Dinamo-Auto. W klubie spędził zaledwie kilka tygodni, nigdy nie zadebiutował i wkrótce wrócił do ojczyzny. Nie brakowało głosów, że dopuścił się sfałszowania dokumentów, dzięki czemu otrzymał kartę kredytową. Kiedy doszło do jej spłaty, Verhagen wsiąkł jak kamfora. Jak się okazało, to dopiero początek.

RPA, Chile i bicie

W lipcu był już zawodnikiem Cape Town City. W RPA przebywał tylko przez miesiąc – nie wystąpił w żadnym meczu. Co dalej? Przeprowadzka do Chile i podpisanie kontraktu z Audax Italiano. Kilka miesięcy później również się ulotnił. Oczywiście nie zagrał w żadnym spotkaniu. W rozmowie z holenderskim serwisem Vice.com zawodnik twierdził, że odszedł, albowiem jego koledzy z zespołu byli rasistami i nazywali go "małpą" oraz "niewolnikiem". To właśnie w Chile poznał swoją dziewczynę, która okaże się ważnym punktem całej historii.

Dokładnie 5 listopada Verhagen trafił na zasadzie wolnego transferu do duńskiego Viborg FF. W przeszłości zawodnikiem tego klubu był m.in. polski bramkarz Arkadiusz Onyszko. I tu zaczęły się schody – w klubie dość szybko zorientowali się, że nie mają do czynienia z zawodowym piłkarzem, tylko zwykłym oszustem. Na dodatek jego partnerka miał wyznać w rozmowie z chilijskim dziennikiem "La Tercera", że "jest więziona" i "nie może opuszczać pokoju hotelowego". Miał ją również bić.

Wkręcony w coś, o co się nie prosił

Vice.com ustalił, że nikt nie wiedział, kto jest agentem Verhagena. Holenderski Związek Piłki Nożnej przyznał, że ten był zarejestrowany w trzech amatorskich klubach, ale nie miał żadnych informacji dotyczących jego transferów i gry za granicą. Według posiadanych informacji, jeszcze w tym roku Holender był zarejestrowany w amatorskim Den Dungen.

"Skontaktowałem się ze skautem tego klubu, Marceleem van Kriekenem, który powiedział, że Verhagen zagrał w czterech meczach, ale niczym się nie wyróżnił. Dodał, że zawodnik sprawiał wrażenie zadowolonego, ale jednocześnie nie rozumie, jakim cudem kontraktowały go profesjonalne kluby" – czytamy w artykule Sama van Raalte'a.





FC Dinamo-Auto nie odpowiedziało, w jaki sposób został im polecony. Wiadomo natomiast, że zatrudniono go m.in. w oparciu o efektownie zmontowany film, na którym prezentuje swoje umiejętności. Natomiast rzecznik prasowy Cape Town City FC twierdzi, że został polecony "przez agenta mocno powiązanego z klubem", ale "nie pamięta jego imienia". Z kolei prezes Audax nie chciał odpowiadać na pytania holenderskich dziennikarzy. "Wolę nie dyskutować na ten temat. Zostałem wkręcony w coś, o co się nie prosiłem" – miał skwitować Lorenzo Antillo.

Z tej samej stajni, co Bale

Bardziej przenikliwi okazali się dopiero Duńczycy. Dziennik "Politiken" wyznał, że zanim zawodnik podpisał kontrakt z Viborgiem, Verhagen podawał się za piłkarza FC Kopenhaga, a następnie próbował uwieść i okraść kobietę. Viborg wydał oświadczenie, w którym twierdził, że Holender został im polecony przez Stellar Group, dużą agencję reprezentującą interesy m.in. Garetha Bale'a.

Jednak według "Politiken" zakontraktowano go na podstawie dziwnych e-maili, sfałszowanych dokumentów i telefonów, gdzie rozmówca przedstawiał się jako Mo Sinoush, dyrektor zarządzający Stellar Group. Ponoć klub usłyszał, że zainteresowani sprowadzeniem Verhagena są Chińczycy i taka okazja może się już nie powtórzyć. Gdy wyszło na jaw, że doszło do oszustwa, 26 listopada z graczem rozwiązano kontrakt i przekazano sprawę policji.

Uciekł policji

Zaledwie dzień po rozwiązaniu umowy Verhagen został aresztowany pod zarzutem napaści i kradzieży kilku osób, w tym byłej partnerki Nayaret Muci. 3 grudnia postawiono mu zarzut oszustwa. "Piłkarz" otrzymał zakaz opuszczania kraju, miał przebywać w areszcie domowym do 20 stycznia. Kiedy próbowano przewieźć go na komisariat w celu przesłuchania, nagle przypomniał sobie o swojej piłkarskiej przeszłości i uciekł policjantom. Szukano go przez dwa dni.

"Gdy przygotowywał się do ucieczki do Szwecji, policjanci odnaleźli go w piwnicy w mieście Holstebro, 100 km od miejsca, w którym uciekł. Wszystko wskazuje na to, że wojaże holenderskiego oszusta na jakiś czas dobiegły końca" – czytamy w dzienniku "Marca".

Na instagramowym profilu Verhagena, nadal widnieje podpis "zawodowy piłkarz".