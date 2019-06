Łzy Fernando Ricksena. Nieuleczalnie chory piłkarz pożegnał się z kibicami

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło podczas wyścigu DXC Technology 600 w serii IndyCar. Znajdujący się na prowadzeniu po 60 okrążeniach Takuma Sato niefortunnie zjechał do swojego miejsca w alei serwisowej i potrącił mechanika. Na szczęście nie stało mu się nic poważnego. - To tylko kilka siniaków i trochę bólu. Takie sytuacje się zdarzają - powiedział poszkodowany.

Choć Polacy pokonali Macedonię Północną 1:0, to jednak w piątkowym meczu nie zachwycili. Gra Biało-Czerwonych polepszyła się dopiero w drugiej połowie, kiedy to Jerzyu Brzęczek wpuścił na boisko drugiego napastnika Krzysztofa Piątka. Podobnie ma być w starciu z Izraelem. Oto prawdopodobne ustawienie Polski w poniedziałkowym spotkaniu eliminacji do Euro 2020.

- Powróciły nasze schematy. Zaczęliśmy od fundamentów i było nam łatwiej grać. Nie kombinowaliśmy, dostosowaliśmy się do warunków i przeciwnika. To było zasłużone zwycięstwo i fajnie, że strzeliliśmy kilka goli - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

- Wiem, że wciąż muszę być głodny gry w reprezentacji. Wiem, że mam więcej zadań. Cieszymy się z tego wyniku, bo ostatnio szukaliśmy czegoś, co nie pasowało do zawodników. Trochę w tym zabłądziliśmy, ale wróciliśmy do tego, co powinniśmy grać - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

Lewandowski po meczu z Izraelem: wróciliśmy do tego, co...

Lewandowski po meczu z Izraelem: wróciliśmy do tego, co...

- Wiem, że wciąż muszę być głodny gry w reprezentacji. Wiem, że mam więcej zadań. Cieszymy się z tego wyniku, bo ostatnio szukaliśmy czegoś, co nie pasowało do zawodników. Trochę w tym zabłądziliśmy, ale wróciliśmy do tego, co powinniśmy grać - powiedział Robert Lewandowski po meczu Polska - Izrael (4:0).

Lewandowski: ostatnio szukaliśmy czegoś, co nie pasowało do...

Lewandowski: ostatnio szukaliśmy czegoś, co nie pasowało do...

Ogromne problemy mieli Jari-Matti Latvala oraz Thierry Neuville podczas szóstego odcinka specjalnego Rajdu Sardynii. Samochód pierwszego z nich koziołkował i dopiero po ponad ośmiu minutach kierowca i pilot zdołali wrócić do środka i kontynuować jazdę. Natomiast Neuville wpadł do rowu. Po piątku liderem klasyfikacji był Hiszpan Dani Sordo.

Alastair Seeley i Jack Kennedy stoczyli wspaniałą batalię na ostatnich zakrętach wyścigu na torze Brands Hatch w brytyjskich mistrzostwach supersportów. Walka była na tyle zaciekła, że po minięciu linii mety doszło do bijatyki. Kierowcy popychali się, doszło nawet do kopnięcia.

Kwestie bezpieczeństwa są bardzo istotne podczas wyścigów samochodowych. Bariera z opon uratowała Nycka de Vriesa przed kontuzją. Na jednym z zakrętów samochód Racing Team Nederland uległ awarii, przez co z impetem wypadł z trasy. Mimo tego, Holender zdołał dotrzeć do alei serwisowej, a po naprawach samochód wrócił do rywalizacji.

Nowy sezon dopiero co się rozkręca, a już padł pierwszy maksymalny brejk. Jego autorem był Tom Ford, który w kwalifikacjach do turnieju International Championship pewnie pokonał Frasera Patricka 6:1. Zobacz ostatnią minutę tej partii.

Luka Mezgec okazał się najszybszy na 2. etapie Tour of Slovenia. Kolarz Mitchelton-Scott został również nowym liderem wyścigu. Zobacz finisz 2. etapu. Tour of Slovenia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Podczas rozgrzewki przed starciem ze Stanem Wawrinką Nicolas Mahut trafił przez przypadek jedną z dziewczynek do podawania piłek w twarz. Ta zalała się łzami i mimo pocieszeń ze strony obu zawodników zeszła do szatni. Mecz wygrał Mahut.

W ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy do lat 21 Polska przegrała z Hiszpanią aż 0:5. Mimo świetnego początku i zwycięstw z Włochami i Belgią, Biało-Czerwoni spadli na 3. lokatę i nie awansowali do fazy pucharowej. Oto najciekawsze komentarze po tym spotkaniu.

42-letni obecnie Ricksen dwa tygodnie temu zaapelował za pośrednictwem mediów społecznościowych do kibiców, aby zjawili się na wydarzeniu, które oprócz spotkania było połączone ze zbiórką pieniędzy na walkę ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA). O dramatycznej diagnozie Holender dowiedział się w 2013 roku i od tego czasu przebywa w Hospicjum św. Andrzeja w Airdrie. Odzew fanów był ogromny.



With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 czerwca 2019





Wydarzenie odbyło się w GoGlasgow Urban Hotel, gdzie z Ricksenem było ponad 200 kibiców. Nie mogło zabraknąć jego żony Veroniki, która ucałowała wychudzonego i przykutego do wózka inwalidzkiego byłego piłkarza. Na scenie była też jego siedmioletnia córka Isabella, chętnie pozująca do zdjęć. Porozumiewający się za pomocą syntezatora mowy Ricksen przyznał, że jest wzruszony frekwencją, ale teraz odchodzi z życia publicznego, aby skupić się na walce z chorobą neurologiczną.

Przyjaciele z boiska

Oprócz fanów na imprezie obecni byli klubowi koledzy Nacho Novo i Gregory Vignal. Nie zabrakło również bliskiego przyjaciela i biografa Vicenta De Vriesa, który zabrał głos w imieniu Ricksena. - To wiele znaczy dla Fernando, że tak wielu kibiców Rangersów pojawiło się dzisiaj. Oczywiście będzie mu brakowało takich spotkań z kibicami, ale teraz musi się skupić na swoim zdrowiu i to jest najważniejsze - powiedział De Vries.



View this post on Instagram Great night @nnovo10 thanks to every one A post shared by VeronikaRicksen/Veselova (@veronikaricksen) on Jun 28, 2019 at 2:15pm PDT

W trakcie kariery piłkarskiej Ricksen zapracował na miano legendy Rangers. Przez sześć lat wywalczył z The Gers po dwa mistrzostwa i puchary krajowe. W reprezentacji Oranje zagrał 12 razy.