Wzruszające pożegnanie Gerarda Pique na Camp Nou

To był emocjonujący i wzruszający wieczór dla Pique. 35-letni obrońca o chęci szybkiego zakończenia kariery poinformował zaledwie dwa dni wcześniej.

Ostatni mecz Pique na Camp Nou

Lewandowski z uznaniem o Pique. "Bardzo mi pomógł" Gerard Pique... czytaj dalej » Piłkarze Barcelony chcieli dobrze pożegnać legendę klubu. Na sobotni mecz wyszli w koszulkach Pique, z jego nazwiskiem na plecach i numerem "3". Przed pierwszym gwizdkiem zawodnicy oczywiście zmienili je na własne trykoty.

Sam Pique był w spotkaniu z Almerią kapitanem zespołu. Już w siódmej minucie mógł strzelić gola z rzutu karnego, ale pokazał Robertowi Lewandowskiemu, żeby on podszedł do jedenastki. Polak jednak chybił.

Potem Pique grał bez zarzutu, a jego koledzy strzelili dwa gole. Trener Xavi ze zmianą kapitana czekał do 83. minuty.

Wówczas gra została wstrzymana, a wszyscy piłkarze Barcy po kolei podeszli do kolegi i serdecznie go pożegnali. Kibice na stojąco pozdrawiali swojego utytułowanego piłkarza, a jemu w oczach zakręciły się łzy. Pomachał do fanów i usiadł na ławce. To był wzruszający moment.

Źródło: Getty Images Pique był wyraźnie wzruszony



el adiós de Gerard Piqué, leyenda blaugrana pic.twitter.com/Mkabf27JPn — Robert PG (@RobertPG94) November 5, 2022





Wielka kariera

Pique na emeryturze nie będzie się nudził. Plany ma bardzo ambitne Gerard Pique... czytaj dalej » Pique jest wychowankiem Barcelony. 35-letni obrońca wystąpił w tym klubie w 615 oficjalnych meczach. Strzelił w nich 58 goli i miał 16 asyst.

W 2004 roku jako 17-latek przeszedł do Manchesteru United, w którym rozpoczął seniorską karierę, lecz po czterech latach wrócił na Camp Nou i stał się jedną z legend klubu. W barwach Dumy Katalonii święcił wielkie sukcesy. Trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, klubowe mistrzostwa świata i Superpuchar Europy. Osiem razy był mistrzem Hiszpanii, zdobył siedmiokrotnie Puchar Króla i sześciokrotnie Superpucharów Hiszpanii. W reprezentacji kraju zagrał 102 mecze. Triumfował z nią w mistrzostwach świata (2010) oraz Europy (2012).

W obecnym sezonie Katalończyk zagrał w dziewięciu meczach Blaugrany. Jego kontrakt z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Piłkarz nie wspomniał nic o rozwiązaniu umowy z klubem, ale zadeklarował, że sobotni mecz z Almerią będzie ostatnim w jego karierze na Camp Nou.