Zostały godziny na transfery. Najważniejsze ruchy ostatniego dnia

Czwartek 1 września jest ostatnim dniem okna transferowego w czołowych ligach Starego Kontynentu.

Do północy transfery będą mogły przeprowadzać między innymi kluby z Anglii, Hiszpanii, a także z Polski. We Włoszech i Niemczech czas jest tyko do godziny 17.

ANGLIA

Manuel Akanji [Borussia Dortmund - Manchester City] - środkowy obrońca podpisał 5-letni kontrakt, media piszą, że kwota transferu wyniosła 17,5 mln euro

Źródło: Getty Images Manuel Akanji przeszedł do City

Antony [Ajax - Manchester United] - 92 mln euro

Wout Faes [Reims - Leicester City] - 15 mln funtów

Pierre-Emerick Aubameyang [FC Barcelona - Chelsea] - w toku. Znany, dobrze poinformowany w kwestiach transferowych dziennikarz Fabrizio Romano donosi, że gaboński napastnik przechodzi z Barcelony do Chelsea za 14 mln euro, a w drugą stronę idzie Marcos Alonso.



Pierre Aubameyang to Chelsea and Marcos Alonso to Barça: here we go! Full agreement completed. €14m fee to Barcelona. #DeadlineDay



More: Aubameyang will fly to London around 5pm! Two year deal + one more option.



Alonso in Spain to undergo medical and sign three year deal. pic.twitter.com/nILbmEk8G8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

Layvin Kurzawa [PSG - Fulham] - roczne wypożyczenie

Jakub Bednarek [Southampton - West Ham United] - David Ornstein z "The Athletic" podaje, że reprezentant Polski ma trafić do Londynu na roczne wypożyczenie. Przed nim już tylko testy medyczne i prezentacja

Douglas Luiz [Aston Villa - Arsenal] - według Sky Sports Kanonierzy przygotowali już drugą ofertę za Brazylijczyka, opiewającą na 25 mln funtów

Idrissa Gueye [PSG - Everton] - dwuletni kontrakt

Willian [Wolny agent - Fulham] - roczny kontrakt

Billy Gilmour [Chelsea - Brighton] - "The Times": Brighton ma zapłacić za piłkarza The Blues dziewięć milionów funtów



Jan Bednarek is understood to be undergoing a medical at Aston Villa pic.twitter.com/aA8ZwJ0B3f — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 1, 2022





WŁOCHY

Krzysztof Piątek [Hertha Berlin - Salernitana] - roczne wypożyczenie, włoski klub ma opcję transferu definitywnego

Marco Pjaca [Juventus - Empoli] - wypożyczenie do końca czerwca 2023 roku

Sergino Dest [FC Barcelona - AC Milan] - jak przekazał Gianluca Di Mazrio, Amerykanin jest już w Mediolanie, gdzie podpisze umowę pod rocznym wypożyczeniem

Leandro Paredes [PSG - Juventus] - wypożyczenie na sezon

HISZPANIA

Kasper Dolberg [Nicea - Sevilla] - napastnik reprezentacji Danii został wypożyczony z opcją wykupu

Oriol Romeu [Southampton - Girona] - hiszpański defensywny pomocnik podpisał kontrakt do połowy 2025 roku, kwota nieujawniona

Hector Bellerin [Arsenal - FC Barcelona] - w toku, Hiszpan ma podpisać roczny kontrakt, transfer ma być darmowy

Martin Braithwaite [FC Barcelona - Espanyol] - kataloński klub poinformował o rozwiązaniu kontraktu z Duńczykiem. Ten jednak daleko się nie ruszy, gdyż, jak relacjonują hiszpańskie media, ma podpisać trzyletni kontrakt z... Espanyolem, rywalem zza miedzy

Ilaix Moriba [RB Lipsk - Valencia] - wychowanek Barcelony wraca do klubu z Walencji, gdzie znów spróbuje odbudować się podczas wypożyczenia

NIEMCY

Abdou Diallo [PSG - RB Lipsk] - roczne wypożyczenie, niemiecki klub ma mieć opcję wykupu za 25 mln euro

Julian Weigl [Benfica - Borussia Moenchengladbach] - roczne wypożyczenie

INNE

Lucas Ocampos [Sevilla - Ajax] - roczne wypożyczenie

Mario Balotelli [Adana Demirsport - FC Sion] - Niesforny Włoch wzmocnił już jedenasty (!) klub w karierze