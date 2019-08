Transferowe ostatki w Anglii. Będą hity last minute?

Xavi Simons, określany mianem największego talentu La Masii od czasów Leo Messiego, zdecydował się na przenosiny do PSG. 16-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Natomiast do Betisu przeniósł się Nabil Fekir. Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 23 lipca.

Sporo działo się w czwartek na rynku transferowym. Legendy wróciły do swoich byłych klubów. Do Juventusu Gigi Buffon, a do Chelsea, tym razem nie roli piłkarza, a trenera Frank Lampard.

12:08 Ciekawe wzmocnienie Newcastle. Oficjalnie szeregi Srok zasila Szwed Emil Krafth.

12:04 Nowego kolegę w szatni będzie miał też Łukasz Fabiański. Do West Hamu dołączył napastnik Albian Ajeti z FC Basel.

West Ham have completed the signing of Basel forward Albian Ajeti on a four-year deal for a fee of £8m. #DeadlineDay — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 8, 2019

BREAKING: Tottenham’s proposed move for Paulo Dybala is OFF after Juventus ultimately decided not to sell the 25-year-old Argentina forward #THFC#Juve — David Ornstein (@bbcsport_david) August 8, 2019

11:55 W sprawie Dybali sprzeczne informacje. Część angielskich dziennikarzy twierdzi, że wszystko zmierza ku pomyślnemu zakończeniu, inni - że negocjacje zostały zerwane.

[@Guardian_Sport] | Tottenham Hotspur have now agreed personal terms in principle with Paulo Dybala ahead of a transfer to the club before the deadline.



Spurs also still require to resolve the image rights of the player before the window officially slams shut.#THFC#COYSpic.twitter.com/E1KDm8r31m — Ricky Sacks (@RickSpur) August 8, 2019

11:51 Do walki o miano królów polowania może włączyć się jeszcze Tottenham. Finaliści Ligi Mistrzów pracują nad transferami Giovaniego Lo Celso z Betisu i Paolo Dybali z Juventusu. Z klubu może natomiast odejść Christian Eriksena.

David Luiz is currently undergoing a medical with Arsenal and is set to seal his move from Chelsea shortly #DeadlineDay — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 8, 2019

11:46 A i to nie koniec. Jak donosi BBC, Arsenal jest już także dogadany z Celtikiem w sprawie transferu bocznego obrońcy Kierana Tierneya. Na niego mają wydać 25 milionów funtów.

11:44 Nic już nie powinno stanąć na przeszkodzie w przeprowadzce Davida Luiza z Chelsea do Arsenalu. Kanonierzy nie zwalniają zatem tempa po hitowych transferach Nicolasa Pepe i Daniego Ceballosa.

11:41 Trzeba przyznać - powitanie w Mediolanie miał iście królewskie.

