Wieczorna tequila na "do widzenia". Osobliwe pożegnanie trenera z kibicami

Kamil Grosicki doceniony. Polski skrzydłowy piłkarzem września Hull City Znakomita forma... czytaj dalej » Najwidoczniej fani Barnsley będą tęsknić za niemieckim trenerem, bo żegnali go niezwykle serdecznie. Przed barem Garrison dało się słyszeć okrzyki, że Stendel "jest legendą".

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym trener pije tequilę, zagryza alkohol cytryną i ściska się z jednym z kibiców. Kibice przygotowali dla Stendela nieoficjalne pożegnanie przed wylotem do kraju. Fani Barnsley chcieli w ten sposób podziękować za pracę w ich klubie.

Chcieli, żeby został

45-latek był niezwykle popularny wśród kibiców drużyny, choć jej wyniki były bardzo słabe w bieżącym sezonie. W jedenastu meczach Barnsley poniosło siedem porażek, trzykrotnie remisowało i tylko raz wygrało.



There's only one Daniel Stendel

Never seen a manager care so much for the fans #BarnsleyFCpic.twitter.com/75iyF8k1sw — Rosa (@_rosabroom) October 9, 2019





Jednak sezon wcześniej Stendel odniósł wielki sukces, bo awansował z zespołem na zaplecze Premier League i właśnie za to fani Barnsley byli mu tak wdzięczni.

O zwolnieniu trenera przesądziła porażka 1:5 z Preston w minioną sobotę. Kibice stali jednak murem za szkoleniowcem i większość z nich nie chciała jego odejścia. Dziennik "Daily Mail" informuje, że jednym z poważnych kandydatów do przejęcia Barnsley jest Stephen Robinson.