Dwusetka Tabareza. Maestro śrubuje rekord rekordów

Tabarez to charyzmatyczna, ale też zabawna postać

25.06.2019 | Urugwaj pokonał Chile 1:0. Obie drużyny awansowały do ćwierćfinału.

9.11 | Robert Lewandowski nie zagra z Urugwajem. Żałują kibice, żałuje również selekcjoner gości Oscar Tabarez, który porównał kapitana Polaków do pewnego owocu, od jakiegoś czasu nadzwyczaj popularnego w kraju.

Spotkanie na stadionie w Limie było karierą charyzmatycznego Maestro w pigułce. W wyjazdowej potyczce towarzyskiej Celeste od 26. minuty grali w dziesięciu po czerwonej kartce dla Martina Caceresa, a już dziesięć minut później przegrywali 0:1 po bramce Christofera Gonzalesa. Mimo to pokazali charakter i za sprawą Darwina Nuneza w końcówce uratowali remis. Sprawili tym samym przełożonemu piękny prezent na jubileusz.

Tabarez pracuje w urugwajskiej federacji od 1988 roku. Wtedy po raz pierwszy podjął się prowadzenia drużyny narodowej, wywalczył z nią srebrny medal na Copa America w 1989 roku i awans na mundial we Włoszech rozgrywany rok później. W 1990 z kadrą się jednak pożegnał, by powrócić na to stanowisko po 16 latach i napisać jedną z piękniejszych kart w dziejach tamtejszego futbolu.

Za jego drugiej kadencji Urugwaj zawsze zapewniał sobie awans na mundial. Na turnieju w RPA znalazł się w strefie medalowej, ostatecznie przegrywając w meczu o trzecie miejsce z Niemcami. Rok później osiągnął największy sukces, wygrywając Copa America. Awansował też do ćwierćfinału zeszłorocznego mundialu, a tę samą fazę osiągnął podczas mistrzostw Ameryki Południowej w obecnym i 2015 roku.

#200PartidosDelMaestro



Único entrenador en dirigir partidos a la misma selección en el mundo. https://t.co/jUdFxTuU6xpic.twitter.com/0iNxUOtXkF — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 16, 2019

Katar następny w kolejce

W historii futbolu próżno szukać selekcjonerów z równie imponującą pozycją w CV. Drugi w klasyfikacji trenerów z największą liczbą meczów w jednej reprezentacji jest Joachim Loew (179 spotkań, Niemcy, od 2006 do dziś), a trzeci jego rodak Sepp Herberger (167 spotkań, Niemcy, 1936–1964).

Pomimo kolejnych rekordów Tabarez ani myśli kończyć kariery. Niedawno umowę przedłużył ze związkiem, na mocy której obecną funkcję pełnił będzie do 2022 roku i mundialu w Katarze.