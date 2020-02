Wysoka wygrana Realu w Pampelunie. 90. gol Sergio Ramosa

Były zawodnik Barcelony: to klub klaunów Ostatnie dni nie... czytaj dalej » Królewscy do Pampeluny przyjechali z serią czterech zwycięstw z rzędu w Primera Division.

Pierwsze minuty meczu na El Sadar zaskoczyły chyba nawet miejscowych kibiców. Gospodarze rzucili się na rywali i defensywa Realu miała co robić.

W 4. minucie Osasuna powinna objąć prowadzenie. Po indywidualnej akcji Ruben Garcia znalazł się w bardzo dogodnej sytuacji, ale jego strzał instynktownie obronił Thibaut Courtois.

Starania piłkarzy trenera Jogoby Arrasate przyniosły pożądany efekt w 14. minucie. "Szczupakiem" bramkarza Realu zaskoczył Unai Garcia. Dla 27-letniego obrońcy było to premierowe trafienie w Primera Division.



1 - Osasuna's Unai Garcia has scored his first @LaLiga goal thanks to his first shot on target after 25 appearances in the competition. Aim. pic.twitter.com/xfH68qcupc — OptaJose (@OptaJose) February 9, 2020

Pobudka Realu

Dopiero stracona bramka obudziła Królewskich. Goście zaczęli przejmować inicjatywę. Dobre sytuacje do wyrównania mieli Karim Benzema i Gareth Bale. Do remisu doprowadził jednak w 33. minucie Isco. Wykorzystał on dość szczęśliwe podanie Bale’a.

Zespół Zinedine’a Zidane’a jeszcze przed przerwą zdołał wyjść na prowadzenie. Celną główką popisał się Sergio Ramos. Licząc wszystkie rozgrywki, był to już 90. gol obrońcy dla Realu.



Sergio Ramos has now scored 90 goals across all competitions for Real Madrid.



Closing in on a centre-back century. pic.twitter.com/VS80hw22WF — Squawka Football (@Squawka) February 9, 2020

Końcówka meczu również należała do gości. Najpierw, na 3:1, prowadzenie Realu podwyższył Lucas Vazquez, a wynik w doliczonym czasie gry ustalił rezerwowy Luka Jović.

Po 23 rozegranych meczach Real jest liderem ligi hiszpańskiej. Królewscy mają sześć punktów przewagi nad Barceloną. Duma Katalonii może zmniejszyć stratę wieczorem. O 21:00 wicelider zagra na wyjeździe z Betisem.

Osasuna – Real Madryt 1:4 (1:2)

Bramki: Unai Garcia 14 – Isco 33, Ramos 38, Vazquez 85, Jović 90+2