Na ten gest Lewandowskiego mało kto zwrócił uwagę. Jak długo będzie pauzował?

We wtorkowy wieczór, w meczu 14. kolejki ligi hiszpańskiej, Barcelona mierzyła się na wyjeździe z Osasuną. Goście przegrywali od 6. minuty po golu Davida Garcii, ale to nie był koniec kłopotów Dumy Katalonii.

W minucie 31. z boiska wyleciał Lewandowski, który za uderzenie Garcii łokciem w twarz został ukarany przez sędziego Jesusa Gila Manzano drugą żółtą kartką (pierwszą zobaczył w 11. minucie za faul taktyczny przerywający kontratak gospodarzy).

Mimo gry w osłabieniu Barcelona w drugiej połowie zdołała odwrócić losy meczu. Wygrała 2:1 po golach Pedriego i rezerwowego Raphinhi.



DRUGA ŻÓŁTA KARTKA DLA ROBERTA LEWANDOWSKIEGO!



Robert Lewandowski może pauzować dłużej

Lewandowski w ogniu krytyki. "Strzelił sobie w stopę" Robert... czytaj dalej » Lewandowskiemu się upiekło, ale czeka go przerwa. Zgodnie z przepisami za dwie żółte kartki i w konsekwencji czerwoną w hiszpańskiej ekstraklasie zawodnik automatycznie zawieszany jest na jeden mecz. Ostatnio w ten sposób musiał odpokutować pomocnik Realu Madryt Toni Kroos, dla którego - tak jak dla Lewandowskiego - były to dwie pierwsze żółte kartki w sezonie.

Polak na pewno nie wystąpi więc w kolejnym spotkaniu, zaplanowanym na 31 grudnia (już po przerwie spowodowanej mistrzostwami świata w Katarze), z Espanyolem u siebie. Niewykluczone - o czym piszą hiszpańskie media - że pauza będzie dłuższa.

Chodzi o gest Lewandowskiego, który pokazał, schodząc z murawy. Napastnik dwukrotnie przyłożył palec do nosa, a następnie wskazał kciukiem na sędziego.

Stacja radiowa COPE ujawniła, że Gil Manzano odnotował ten fakt. "Opuszczając boisko, zawodnik dwukrotnie wykonał gest dezaprobaty dla decyzji sędziego, polegający na przyłożeniu palca do nosa, a następnie skierowaniu kciuka w stronę sędziego" - napisał arbiter w protokole meczowym.



Dziennik "AS" zwraca uwagę na to, że ewentualna kara zawieszenia Lewandowskiego może sięgnąć nawet trzech meczów, jeśli Komisja Dyscyplinarna uzna, że doszło do naruszenia artykułu 124 Kodeksu Dyscyplinarnego RFEF (Hiszpański Związek Piłki Nożnej).

"Zwracanie się do sędziów, menedżerów lub władz sportowych z pogardą lub lekceważeniem, o ile zachowanie nie stanowi poważniejszego wykroczenia, będzie karane zawieszeniem od dwóch do trzech meczów lub na okres do jednego miesiąca" - brzmi treść wspomnianego artykułu.

Gdyby tak się stało, to w czarnym scenariuszu Lewandowski opuściłby spotkania - oprócz z Espanyolem - przeciwko Atletico Madryt (8 stycznia) i Betisowi (15 stycznia).

