Robert Lewandowski już po operacji. Bayernowi zależało na czasie

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Lewandowski już w listopadzie zapowiadał, że podda się temu zabiegowi, ale nie była to sprawa pilna. Sam kapitan reprezentacji Polski zapewniał, iż problem z pachwiną w żaden sposób nie wpływał na jego grę.

Zależało im na czasie

18-latek znów uratował Bayern. Cenna asysta Lewandowskiego Dopiero pięć... czytaj dalej » Ostatecznie do zabiegu doszło bezpośrednio po sobotnim meczu Bawarczyków z VfL Wolfsburg (2:0) w 17. kolejce niemieckiej ekstraklasy.

- Nie chcemy tracić czasu - tłumaczył wcześniej trener Bayernu Hansi Flick. Dodał, że Polak będzie pauzował od 10 do 14 dni.

Bayern podał na Twitterze, że zabieg przebiegł pomyślnie, a Lewandowskiemu zalecono kilka dni odpoczynku.

Na zgrupowanie ma być gotowy

Jak informuje gazeta "Bild", do operacji doszło w monachijskiej klinice Marii Teresy, o godzinie 20., a więc około trzy godziny po spotkaniu z Wolfsburgiem.

Niemiecka gazeta dodaje, że zawodnik udał się na miejsce w towarzystwie kilku osób. Później dołączył do niego lekarz Bayernu Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt. Podczas zabiegu Polakowi wszczepiono specjalną siatkę stabilizującą z tworzywa sztucznego.

"Bild", ale także portal tygodnika "Kicker", informują, że Lewandowski ma wziąć udział w zgrupowaniu Bayernu w Katarze, które potrwa od 4 do 10 stycznia.



Robert Lewandowski leaving the stadium with Dr. Müller-Wohlfahrt. He will be operated directly after the game [@JonasBA90] pic.twitter.com/v5BtHVvYqI — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 21, 2019





Mógł trenować i grać

Lewandowski o planowanym zabiegu mówił m.in. podczas listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski.

- Nie odczuwam żadnego dyskomfortu - tłumaczył wówczas "Lewy" na konferencji prasowej. - To rzecz, która mi w niczym nie przeszkadza, w żadnym treningu siłowym czy biegowym. Można z tym poczekać. Jak wspomniałem, na co dzień w ogóle tego nie odczuwam - wyjaśniał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Robert Lewandowski: zabieg w grudniu, daty jeszcze nie znam

Lider klasyfikacji strzelców

Bayern zajmuje trzecie miejsce w tabeli Bundesligi i ma cztery punkty straty do prowadzącego RB Lipsk. Kolejny mecz ligowy Bawarczycy rozegrają po przerwie świąteczno-noworocznej - 19 stycznia w Berlinie z Herthą.

Lewandowski z 19 bramkami jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi. O jedną wyprzedza drugiego Timo Wernera z RB Lipsk.