Koszmarny pech uczestnika Ligi Mistrzów. Jeden mecz, dwie fatalne kontuzje

16.12 | To była fatalna niedziela dla Olympique Lyon. Nie dość, że trzecia drużyna poprzedniego sezonu ligi francuskiej przegrała w niedzielę u siebie z Rennes 0:1, to na dodatek ciężkich kontuzji kolana doznało dwóch jej piłkarzy, w tym słynny Memphis Depay.

Czołowy piłkarz reprezentacji Holandii w niedzielnym meczu francuskiej ekstraklasy zerwał więzadło krzyżowe przednie lewego kolana. Na drugą połowę już nie wyszedł. "Absencja piłkarza nie będzie krótsza niż sześć miesięcy" - poinformował jego klub. Wypadek w domu, szybka operacja. Zagadkowa kontuzja gracza Borussii Dortmund Axel Witsel... czytaj dalej »

Koniec marzeń o Euro?

To praktycznie przekreśla szansę występu Holendra w rozpoczynających się 12 czerwca mistrzostwach Europy. W barwach Oranje 25-latek rozegrał dotychczas 51 meczów i strzelił 19 goli.

Kontuzja Depaya jest również dużym ciosem dla Olympique Lyon, który m.in. dzięki jego dobrej grze wywalczył awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W obecnym sezonie francuskiej ekstraklasy Holender zdobył dziewięć bramek, a w Champions League - pięć.



A to nie koniec fatalnych wieści dla Lyonu. Wcześniej, bo w 35. minucie boisko z powodu zderzenia się z Hamarim Traore opuścił również 21-letni pomocnik Olympique Jeff Reine-Adelaide. Jak się potem okazało, on także zerwał więzadło krzyżowe.

"Klub ubolewa nad poważnymi kontuzjami Memphisa Depaya i Jeffa Reine-Adelaide'a, którzy doznali zerwania więzadeł krzyżowych przednich - odpowiednio w lewym i w prawym kolanie. Siły i odwagi" - czytamy w komunikacie.



Force et courage à @Memphis et @jreineadelaidepic.twitter.com/GsbA51BHa1 — Olympique Lyonnais (@OL) December 15, 2019

Gospodarze gościnni

Jakby tego było jeszcze mało, w 89. minucie niedzielnego starcia Rennes strzeliło gola na wagę wyjazdowego zwycięstwa 1:0. Autorem Eduardo Camavinga.

To była zła kolejka dla gospodarzy. W dziesięciu meczach 18. kolejki Ligue 1 drużyny występujące w na własnym stadionie zdobyły zaledwie cztery bramki.

Wyniki 18. kolejki Ligue 1:

piątek

Lille - Montpellier 2:1



sobota

Metz - Olympique Marsylia 1:1

Nimes - Nantes 0:1

Angers - AS Monaco 0:0

Toulouse - Reims 0:1

Amiens - Dijon 1:1

Brest - Nice 0:0



niedziela

Girondins Bordeaux - Strasbourg 0:1

Olympique Lyon - Rennes 0:1

Saint-Etienne - Paris Saint-Germain 0:4