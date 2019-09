Na kłopoty Neymar. Brazylijczyk uratował PSG w hicie

Tego lata Brazylijczyk miał przenieść się z powrotem do Barcelony, z której przed dwoma laty odszedł do PSG za rekordową w historii futbolu kwotę 222 milionów euro. Kluby z Hiszpanii i Francji nie zdołały się jednak porozumieć.

Dwa gole, sześć punktów

Neymar pogodzony z gniewem Paryża. "Mecze u siebie będą dla mnie jak wyjazdowe" Neymar wrócił do... czytaj dalej » Po zamknięciu okienka transferowego Brazylijczyk wrócił więc do składu PSG. Przed tygodniem rozegrał dopiero pierwszy mecz i w doliczonym czasie drugiej połowy zdobył zwycięską bramkę w meczu ze Strasbourgiem w Paryżu (1:0), ale mimo to część kibiców buczała na strzelca, któremu zarzuca się brak przywiązania do klubowych barw.

Tym razem 27-latek sprawy w swoje ręce wziął nieco wcześniej i zwycięską bramkę zdobył w 87. minucie.



W tabeli PSG wyprzedza o trzy punkty Angers oraz Nice. Pierwsza z tych drużyn wygrała w niedzielę przed własną publicznością z Saint-Etienne 4:1, a trzy gole w odstępie 11 minut strzelił reprezentant Czadu Casimir Ninga. Zespół z Nicei pokonał dzień wcześniej u siebie Dijon 2:1.



Także w sobotę AS Monaco, z Kamilem Glikiem w składzie, zremisowało na wyjeździe z Reims 0:0 i w tabeli zajmuje przedostatnie miejsce z dorobkiem trzech punktów.