"Zbawienie przyszło z ławki. Jestem dumny z tych piłkarzy"

Historyczna chwila. "Liga farmerów" podbija Ligę Mistrzów Czegoś takiego... czytaj dalej » Jego zespół ograł Manchester City, który typowano do zwycięstwa w całych rozgrywkach. Piłkarze Lyonu objęli prowadzenie już po 24 minutach gry (Maxwel Cornet). Wprawdzie w drugiej połowie City wyrównało (Kevin de Bruyne), ale ostatnie słowo należało do skazywanych na pożarcie zawodników Garcii. Dwa ciosy wyprowadził rezerwowy Moussa Dembele i to Olympique zameldował się w półfinale.

- Jestem dumny z tych piłkarzy. Wierzyliśmy w siebie, choć wiedzieliśmy, że gramy z wielką drużyną i nie jesteśmy faworytami. Udało się, wygraliśmy 3:1 – opowiadał uśmiechnięty od ucha do ucha trener Lyonu.

Najpierw był rozczarowany

Garcia przyznał, że Dembele był niezadowolony, gdy dowiedział się, że rozpocznie mecz jako rezerwowy.

Klątwa w Manchesterze City. "Lata mijają, wyniki są takie same" Manchester City... czytaj dalej » - Byt rozczarowany, ale powiedziałem mu, że jego wejście na boisko będzie bardzo ważne. Zbawienie przyszło z ławki – przyznał Garcia.

Francuski piłkarz malijskiego pochodzenia potwierdził, że liczył na miejsce w podstawowym składzie. Także to, że początkowo nie był zadowolony ze swojej roli i to, co mu powiedział trener. - Rezerwowemu zawsze jest trochę smutno, ale liczy się, że zrobiłem różnicę. Tak, to prawda. Trener Garcia powiedział mi, ze będę miał szansę na gola – stwierdził bohater OL.

"To nie przypadek"

Radości w szatni skazywanych na pożarcie rzecz jasna nie było końca.

- To niesamowite. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Gramy w piłkę nożną, aby przeżywać takie mecze. Myślę, że nie ma wielu ludzi, którzy oczekiwali, że awansujemy – cieszył się bramkarz Anthony Lopes.

Inny z bohaterów, strzelec pierwszego gola Maxwel Cornet, dodał: - To nie przypadek, że tutaj się znaleźliśmy. Dużo pracowaliśmy przez całe rozgrywki. Staraliśmy się dla siebie, to się opłaciło. Zostały nam jeszcze dwa mecze.

W półfinale Lyon zagra z Bayernem. W drugim meczu o wielki finał inna z sensacji, drużyna RB Lipsk, spotka się z PSG.

Źródło: Getty Images Dumny Rudi Garcia

Ćwierćfinały:



środa, 12 sierpnia

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)



czwartek, 13 sierpnia

RB Lipsk - Atletico Madryt 2:1 (0:0)



piątek, 14 sierpnia

Barcelona - Bayern Monachium 2:8 (1:4)



sobota, 15 sierpnia

Manchester City - Olympique Lyon 1:3 (0:1)



półfinały:



wtorek, 18 sierpnia

RB Lipsk - Paris Saint-Germain



środa, 19 sierpnia

Olympique Lyon - Bayern Monachium



finał - niedziela, 23 sierpnia