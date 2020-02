Juventus bez pomysłu. Olympique Lyon ze skromną zaliczką

ŚRODOWE MECZE 1/8 LIGI MISTRZÓW - TAK RELACJONOWALIŚMY W EUROSPORT.PL

Real prowadził, ale pogubił się w pięć minut. City faworytem rewanżu Piłkarze... czytaj dalej » Ostatnie spotkanie obu drużyn miało miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów w 2016 roku. Lepszy wówczas był Juventus, który wygrał w dwumeczu z Lyonem, pokonując Francuzów na ich własnym boisku i remisując u siebie.

Na ligowych stadionach w ostatnim czasie również nieco lepiej radzi sobie Stara Dama, choć piłkarzom z Turynu przytrafiło się kilka wpadek, a kibice są dalecy od euforii z powodu gry swojej drużyny.

Lyon wykorzystuje drugą szansę

Początek spotkania w pewnym sensie potwierdził zasadność tego sceptycyzmu. Juventus zdecydowanie przodował w posiadaniu piłki, ale mimo to przez długi czas nie był w stanie stworzyć żadnej sytuacji, która zagrażałaby bramce Anthony'ego Lopesa.

Bliżej szczęścia byli za to piłkarze Olympique. W 22. minucie Karl Toko Ekambi wyskoczył do zagranej z rzutu rożnego piłki, ale trafił w poprzeczkę. Chwilę później piłkarzy Juve wyratował z opresji jeden z obrońców, w ostatniej chwili wybijając piłkę na rzut rożny.

To, co nie udało się przy pierwszej próbie, ziściło się niespełna 10 minut później. Dośrodkowana niemal z linii końcowej przez Houssema Aouara piłka trafiła do Lucasa Tousarta, który pokonał bezradnego Wojciecha Szczęsnego, dając Lyonowi prowadzenie.

Zdobyta bramka uskrzydliła piłkarzy z Lyonu i na ostatni kwadrans drugiej połowy przejęli oni inicjatywę na boisku. Chwilę po objęciu prowadzenia strzałem z daleka Maussa Dembele próbował podwyższyć wynik, ale jego kopnięcie okazało się niecelne. Pierwsze 45 minut zakończyło się prowadzeniem Olympique.

Rażąca nieskuteczność obu drużyn

Wielki pech Lewandowskiego. Wypada z gry z powodu kontuzji Fatalne wieści z... czytaj dalej » W drugiej połowie gra zrobiła się nieco bardziej wyrównana, ale jej obraz nie uległ znaczącej zmianie. Obie drużyny raziły nieskutecznością i ani nie potrafiły wypracować sytuacji w bezpośredniej walce, ani wykorzystać stałych fragmentów gry. Piłkarze Juventusu niezmiennie utrzymywali się przy piłce dłużej od rywali, ale każde ich wejście w pole karne Lyonu było natychmiast zatrzymywane przez obronę.

Olympique próbował gry z kontry, czym udało mu się stworzyć kilka interesujących sytuacji, ale żadną z nich nie byli w stanie poważnie zagrozić bramce Szczęsnego.

W ostatnim kwadransie meczu zawodnicy Starej Damy niemal zadomowili się na połowie Lyonu, ale wszystkie próby zmuszenia do pracy Lopesa okazywały się nieskuteczne. W całym spotkaniu Juventus był w stanie oddać zaledwie jeden celny strzał.

Po dość bezbarwnym spotkaniu w Lyonie w lepszej sytuacji są gospodarze, którzy do Turynu pojadą z jednobramkową zaliczką oraz sprawdzonym już pomysłem na unieszkodliwienie Cristiano Ronaldo i jego kolegów. Rewanż we Włoszech rozegrany zostanie 17 marca.

Program pierwszych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów:



26 lutego, środa

Olympique Lyon - Juventus Turyn 1:0 (1:0)

Bramka: Tousart (31.)

Real Madryt - Manchester City 1:2 (0:0)

Bramki: Isco (60.) - Jesus (78.), De Bruyne (83. - z karnego)

25 lutego, wtorek

Chelsea - Bayern Monachium 0:3 (0:0)

Bramki: Gnabry (51., 54.), Lewandowski (76.)

SSC Napoli - Barcelona 1:1 (1:0)

Bramki: Mertens (30.) - Griezmann (57.)



wyniki wcześniejszych meczów:



19 lutego, środa

Atalanta Bergamo - Valencia 4:1 (2:0)

Tottenham Hotspur - RB Lipsk 0:1 (0:0)



18 lutego, wtorek

Atletico Madryt - Liverpool 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0)