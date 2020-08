Szczęście Bayernu w pierwszych minutach. Lyon mógł już prowadzić

- Robert Lewandowski strzelił w Bundeslidze 34 gole, dużo bramek zdobył również w Lidze Mistrzów i w Pucharze Niemiec. On po prostu rozgrywa fantastyczny sezon i zasługuje na Złotą Piłkę. To niesprawiedliwe, że France Football zdecydowało się na odwołanie plebiscytu - powiedział prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge.

4 minuta Lyon bliski, bardzo bliski strzelenia gola! Depay w sytuacji sam na sam minął już Neuera, ale trafił w boczną siatkę! Doskonałe podanie Guimaraesa, Bayern musi mieć się na baczności.

4 minuta Próba podania w pole karne do Lewandowskiego, ale snajper Bayernu pieczołowicie pilnowany przez obrońców Lyonu.

1 minuta Zaczęli zawodnicy Bayernu!

20:57 Piłkarze już na murawie. Za chwilę pierwszy gwizdek.

20:35 Źródło: Getty Images Robert Lewandowski podczas rozgrzewki

20:25 Tak wyglądała droga ekipy z Lyonu do półfinału LM:

20:00 Składy:

19:50 Robert Lewandowski koronę króla strzelców ma praktycznie w kieszeni. W obecnej edycji LM zdobył 14 bramek i trzech brakuje mu do wyrównania rekordu Cristiano Ronaldo (sezon 2013/14 w barwach Realu Madryt). Polak do rozegrania - w korzystnym dla niego układzie - może mieć jeszcze dwa spotkania, bo ze względu na pandemię COVID-19 nie ma w półfinale meczów rewanżowych.

19:30 Oglądaj Wideo: SNTV Bayern Monachium gotowy na walkę o finał Ligi Mistrzów

19:20 Co na to Rudi Garcia? - Wyeliminowanie Juventusu i Manchesteru City dodało nam wiele pewności siebie. Bayern to kompletna drużyna, ale my wiemy, że mamy szansę - oświadczył szkoleniowiec OL.

19:15 Po tym, jak Bayern rozbił w ćwierćfinale Barcelonę 8:2, wyrósł na faworyta Ligi Mistrzów. Trener Bawarczyków Hansi Flick przestrzega jednak przed takim myśleniem. - Chcemy sięgnąć po puchar, ale musimy to wywalczyć na boisku. Myślenie, że to będzie łatwe, bardzo szybko może nas zgubić. Trzeba pamiętać, że Olympique wyrzucił z rozgrywek Juventus Turyn i Manchester City - stwierdził.

18:45 Oba zespoły grały w półfinale Ligi Mistrzów 10 lat temu. Lepsi okazali się monachijczycy, wygrywając 1:0 i 3:0. W ich składzie był już wówczas Thomas Mueller, który prawdopodobnie zagra także w środę.

