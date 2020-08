Bayern po finał, Lewandowski po rekord. Na drodze rewelacja Ligi Mistrzów

Po niesamowitym występie w ćwierćfinale, w którym Bayern rozbił Barcelonę 8:2, trudno nie postrzegać niemieckiego zespołu jako najpoważniejszego kandydata do sięgnięcia po Puchar Europy. Historyczny pogrom w Lidze Mistrzów. Maszyna z Monachium rozbiła Barcelonę w pył To był... czytaj dalej »

Faworyci kontra rewelacja

Trener Bawarczyków Hansi Flick przestrzega jednak przed takim myśleniem. - Chcemy sięgnąć po puchar, ale musimy to wywalczyć na boisku. Myślenie, że to będzie łatwe, bardzo szybko może nas zgubić - stwierdził.

Olympique skazywany jest na pożarcie, ale w tej edycji sprawił już dwie niespodzianki. W 1/8 finału wyeliminował Juventus, a w ćwierćfinale Manchester City.

- To dodało nam wiele pewności siebie. Bayern to kompletna drużyna, ale my wiemy, że mamy szansę - podkreślił szkoleniowiec Lyonu Rudi Garcia.

Grali dziesięć lat temu

Oba zespoły grały w półfinale Ligi Mistrzów 10 lat temu. Wówczas oba mecze wygrali monachijczycy - 1:0 i 3:0. W ich składzie był już wówczas Thomas Mueller, który prawdopodobnie zagra także w środę.

Źródło: gettyimages.com W kwietniu 2010 roku Mueller był przed 20. urodzinami

W finale edycji 2009/10 Bayern uległ potem Interowi 0:2. Triumfować w tych rozgrywkach udało mu się trzy lata później. Na Wembley oprócz Muellera, wystąpiło jeszcze czterech innych grających obecnie piłkarzy Bayernu: Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba i... Lewandowski, ale po przeciwnej stronie, w ekipie Borussii Dortmund.

Lewandowski o rekord Ronaldo

Rok po tamtym sezonie "Lewy" powędrował do Monachium, gdzie wyrósł na napastnika z światowego topu. W obecnej edycji strzelił dla Bayernu 14 goli i tylko trzech brakuje mu do wyrównania rekordu Cristiano Ronaldo z sezonu 2013/14. Do rozegrania - w dobrym układzie - może mieć jeszcze dwa spotkania, bo ze względu na pandemię COVID-19 nie ma meczów rewanżowych, a wszystkie spotkania odbywają się na neutralnym terenie w Lizbonie, bez udziału publiczności.

Źródło: EPA/Miguel A. Lopes / POOL Lewandowski dogoni CR7?

Lewandowskiemu prawdopodobnie nikt nie zdoła już odebrać tytułu najlepszego strzelca tej edycji Ligi Mistrzów. Z piłkarzy wciąż mogących powiększyć dorobek najbliżej jest jego klubowy kolega Serge Gnabry - siedem. Historyczna chwila. "Liga farmerów" podbija Ligę Mistrzów Czegoś takiego... czytaj dalej »

Niemiecko-francuskie batalie

Łącznie w Champions League doszło do tej pory do 53 meczów między drużynami z Niemiec i Francji.

Bayern oprócz wspomnianych starć z Lyonem, poradził sobie też w fazie pucharowej z Olympique Marsylia. Trzeci triumf niemieckiego zespołu odnotowała Borussia Dortmund (nad AJ Auxerre).

Z kolei na sukcesy przedstawicieli Ligue 1 zapracowali trzykrotnie piłkarze PSG, którzy poradzili sobie z ekipami z Leverkusen, Dortmundu i Lipska (we wtorek) oraz Olympique Lyon, który 15 lat w ćwierćfinale wyeliminował Werder Brema.

Na zwycięzcę środowej konfrontacji w finale czeka już PSG.

Początek meczu na stadionie Sportingu o 21. Relacja "minuta po minucie" w eurosport.pl.

Przewidywane składy

Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Dembele, Depay.

Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Mueller, Perisić - Lewandowski.