"Lewy" z kolejnymi rekordami i upragnionym finałem. "W końcu"

Dla "Lewego" będzie to druga tak duża szansa na wywalczenie najbardziej prestiżowego trofeum klubowego w Europie. W 2013 roku, jeszcze w barwach Borussii Dortmund, w której składzie byli też Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek, brał udział w przegranym na londyńskim Wembley 1:2 finale z... Bayernem.

Teraz jako piłkarz monachijskiej drużyny (już szósty rok) może postarać się o historyczny triumf. W niedzielę Bawarczycy w Lizbonie zagrają z PSG. Po meczu zamieścił w mediach społecznośiowych wymowny wpis. "Final(ly)" - napisał na Instagramie RL9, co oznacza: "Finał" i "W końcu". "Jeden krok bliżej" - dodał na Twitterze.



Tylko on i Ronaldo

W środowym półfinale mistrz Niemiec pokonał inną francuską drużynę, Olympique Lyon 3:0, a polski napastnik w 88. minucie ustalił wynik. Najlepszy strzelec obecnej edycji Ligi Mistrzów celnie uderzył głową po zagraniu z rzutu wolnego Joshuy Kimmicha.



To było 15. trafienie Lewandowskiego - ma więcej niż cała drużyna Lyonu w tej edycji (14). Został tym samym dopiero drugim piłkarzem w historii Champions League, który w jednym sezonie zdobył co najmniej 15 bramek. Czterokrotnie dokonał tego Cristiano Ronaldo, do którego należy rekord 17 goli w jednej edycji (2013/14).



Lewandowski może się pochwalić także serią dziewięciu meczów z rzędu w najlepszych klubowych rozgrywkach, w których wpisywał się na listę strzelców. Taką samą zanotował legendarny Holender z Manchesteru United Ruud van Nistelrooy, a większą jedynie Ronaldo, który ma na koncie 11 kolejnych meczów z golem.



W starciu z Lyonem Polak i Serge Gnabry pobili rekord najbardziej bramkostrzelnego duetu w Lidze Mistrzów - razem mają łącznie 24 gole. Poprzedni rekord należał do Ronaldo i Garetha Bale'a w sezonie 2013/2014 - 23 bramki.

Biorąc pod uwagę całe rozgrywki "Lewy" strzelił już 68 goli w Lidze Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski zajmuje czwarte miejsce na liście wszech czasów. O trzy trafienia wyprzedza Karima Benzemę, a również trzy traci do trzeciego Raula Gonzaleza. Zdecydowanym liderem pozostaje Ronaldo, występujący obecnie w Juventusie - 130 goli.