Lewandowski najlepszy na boisku. "Staram się robić to, co do mnie należy"

Lewandowski z kolejnymi golami. Bayern bliski awansu po trudnej walce Bayern Monachium... czytaj dalej » Lewandowski nie przestaje imponować strzelecką formą. Zagrał w tym sezonie w 13 spotkaniach o stawkę w barwach Bayernu i zdobył w nich 19 goli. Do tego dochodzą trzy w czterech meczach reprezentacji Polski. Łącznie daje to imponujący bilans - 22 bramki w 17 występach.

"Skupiony i spokojny"

W Pireusie na listę strzelców wpisał się w 34. minucie, doprowadzając do remisu 1:1 oraz w 62., kiedy zapewnił swojemu zespołowi prowadzenie 2:1. Nie były to trafienia wyjątkowej urody, a raczej dowód snajperskiego instynktu.

Bawarczycy wygrali 3:2 i niemieccy dziennikarze nie mieli po meczu wątpliwości, kto był najlepszym aktorem widowiska. Zarówno w "Bildzie" jak i "Abdenzeitung Muenchen" "Lewy" został oceniony na "1", oznaczającą "klasę światową". Nikt nie zasłużył sobie na taką samą ocenę.



Olympiacos 2-3 Bayern Player ratings [Bild] pic.twitter.com/GotoSzX2bq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 22, 2019

W obecnej edycji Ligi Mistrzów "Lewy" zdobył już pięć bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców. W zestawieniu wszech czasów Champions League z dorobkiem 58 zajmuje piąte miejsce. Do czwartego Francuza Karima Benzemy z Realu Madryt brakuje mu jeszcze dwóch.

- Po prostu staram się robić to, co do mnie należy - strzelać gole i pomagać drużynie wygrywać. Wiem, że każda sytuacja na boisku może okazać się kluczową i rozstrzygnąć o zwycięstwie lub porażce - podkreślił po meczu Polak, cytowany przez oficjalną stronę Bayernu. "Lewy" strzela jak na zawołanie. Kolejny rekord, Benzema już na wyciągnięcie ręki Robert... czytaj dalej »

Gikiewicz następny w kolejce

W ośmiu kolejkach Bundesligi Lewandowski zdobył 12 bramek. Już dwie kolejki temu został pierwszym piłkarzem w historii niemieckiej ekstraklasy, który w pierwszych sześciu strzelił 10 goli.

19 października 31-latek wyrównał rekord Bundesligi, ustanowiony przed czterema laty przez Pierre'a-Emericka Aubameyanga. W sezonie 2015/16 ówczesny zawodnik Borussii Dortmund trafiał do siatki w pierwszych ośmiu ligowych meczach, ale uzbierał dziewięć goli. Osiągnięcie Gabończyka Polak może poprawić w sobotę, kiedy 29-krotny mistrz Niemiec podejmie debiutanta - Union Berlin, zapewne z Rafałem Gikiewiczem w bramce.



W największych europejskich ligach próżno szukać w tym sezonie tak skutecznego piłkarza. W Anglii Argentyńczyk Sergio Aguero z Manchesteru City i Tammy Abraham z Chelsea mają po osiem trafień w dziewięciu spotkaniach. We Włoszech dziewięć bramek w dziewięciu meczach zdobył Ciro Immobile z Lazio, we Francji Wissam Ben Yedder z AS Monaco - osiem w 10, a w Hiszpanii Benzema, Gerard Moreno z Villarrealu i Loren Moron z Betisu Sewilla w dziewięciu kolejkach uzbierali po sześć bramek.