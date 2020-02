Chłopczyk zagubił się na boisku. Trafił na zdjęcie z gwiazdami Arsenalu

Arsenal w porę się przebudził. Wielkie strzelanie w Glasgow i Wolverhampton Arsenal długo... czytaj dalej » O wyprowadzeniu na boisko gwiazd światowej piłki marzy niejedno dziecko. W czwartek ten przywilej spotkał malców z Pireusu, gdzie przyjechał Arsenal.

Rówieśnicy nagle zniknęli

Jeden z nich był tak podekscytowany, że zupełnie przegapił moment, kiedy jego rówieśnicy zbiegli z murawy i zniknęli gdzieś w okolicach ławek rezerwowych. Konsternacja. Chłopczyk był zupełnie zagubiony. Nie wiedział, co ma robić, gdzie pójść.

Widząc to, ustawiający się do pamiątkowego zdjęcia piłkarze Kanonierów, szybko wybawili go z opresji. Do wspólnej fotografii najmocniej zachęcali Matteo Guendouzi, Gabriel Martinelli i Joe Willock. To o tyle ciekawe, że ten ostatni, wychowanek The Gunners, ma ledwie 20 lat i doskonale pamięta, jak sam spełniał marzenia i wyprowadzał idoli z szatni. I tak dla malca chwilowy koszmar zamienił się w wieczór, który być może zapamięta do końca życia. Pewne jest jedno - o lepszą pamiątkę byłoby trudno.



The Arsenal.



#UELpic.twitter.com/HKZAFkU6h8 — Arsenal (@Arsenal) February 20, 2020





Sam mecz Arsenal wygrał 1:0 po golu Alexandre'a Lacazette'a i przybliżył się do awansu do 1/8 finału Ligi Europy. Kropkę nad i Kanonierzy będą chcieli postawić podczas rewanżu w Londynie, który zaplanowano na najbliższy czwartek.

Wyniki meczów 1/16 finału Ligi Europy:

CFR Cluj - Sevilla 1:1

Club Brugge - Manchester United 1:1

FC Kopenhaga - Celtic 1:1

Eintracht Frankfurt - RB Salzburg 4:1

Getafe - Ajax 2:0

Łudogorec - Inter 0:2

Sporting - Basaksehir 3:1

Szachtar - Benfica 2:1

Alkmaar - LASK Linz 1:1

APOEL - Basel 0:3

AS Roma - Gent 1:0

Bayer Leverkusen - FC Porto 2:1

Olympiakos - Arsenal 0:1

Rangers - Braga 3:2

VFL Wolfsburg - Malmoe 2:1

Wolverhampton - Espanyol 4:0