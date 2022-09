Niezadowolenie w Bayernie. "Może ktoś uwierzył, że ligę można potraktować drugorzędnie"

Obrońcy mistrzowskiego tytułu rozpoczęli ligowe rozgrywki w wielkim stylu. Po trzech meczach mieli komplet zwycięstw i bilans bramkowy 15:1. W Monachium nikt już jednak o tym pamięta. Nadszedł Oktoberfest, a bawarski klub jest dopiero czwarty w tabeli, tracąc już pięć punktów do prowadzącego Unionu Berlin. Zamiast święta zaczęło się wskazywanie winnych takiej sytuacji. Klasa światowa. Media pod wrażeniem występu Gikiewicza Rafał Gikiewicz... czytaj dalej »

Nagelsmann może spać spokojnie

Niemieccy dziennikarze po sobotniej porażce Bayernu z Augsburgiem otwarcie pytają już o przyszłość obecnego szkoleniowca drużyny, który jak dotąd nie znalazł wyjścia z kryzysu. Kahn zdecydowanie odrzucił jednak sugestię, że pozycja Nagelsmanna jest zagrożona.

- Nie myślimy obecnie o żadnych innych trenerach. Jesteśmy całkowicie przekonani do Juliana - odpowiedział zdecydowanie na pytanie "Bilda".

Problem niewątpliwie jednak istnieje i dyrektor generalny Bayernu jest tego świadomy.

- Jeśli masz serię czterech kolejnych meczów bez zwycięstwa, to wszyscy są za to odpowiedzialni, nie tylko trener, ale także zawodnicy. Oczywiście jesteśmy niezadowoleni i w złym nastroju - stwierdził podczas wizyty na Oktoberfeście.

Zawodzi ofensywa

Kahn na tym nie poprzestał i wyraźnie wskazał, która formacja najbardziej zawodzi w ostatnich tygodniach.

- Wypracowujemy sobie mnóstwo okazji, a na końcu zdecydowanie brakuje nam goli - zganił ofensywę Bayernu.

Podkreślił, że zawodnicy zachowują się zbyt niedbale przy finalizacji akcji i brakuje im odpowiedniej koncentracji.

Źródło: Getty Images W Bayernie zaczyna brakować Lewandowskiego

- Na początku sezonu wszystko wyglądało łatwo i spokojnie, może ktoś uwierzył, że Bundesligę można potraktować drugorzędnie, ale tak nie jest. Musimy to zrozumieć - dodał Kahn.

W ostatniej ligowej kolejce Bayern nie zdołał ani razu pokonać Rafała Gikiewicza. Był to pierwszy mecz monachijczyków od ponad dwóch lat bez strzelonego gola w niemieckiej ekstraklasie. Skojarzenia nasuwają się same w kontekście tego, kogo najbardziej brakuje w tym sezonie mistrzom Bundesligi.