Prezes Bayernu może zostać zwolniony. "Kwestia czasu"

Chyba tylko najwięksi bawarscy optymiści mogli wierzyć, że Bayern po porażce w Manchesterze 0:3 zdoła awansować do półfinału. Bawarczycy ruszyli z animuszem, ale goście przetrzymali napór. Ostatecznie skończyło się rozczarowującym remisem 1:1 i odpadnięciem, tak jak przed rokiem, w 1/4 finału.

Możliwe "przedwczesne rozwiązanie kontraktu"

W Monachium zaczęło się szukanie kozła ofiarnego. W czwartek rano były piłkarz, a obecnie dziennikarz i ekspert telewizyjny Viaplay Jan Aage Fjortoft napisał na Twitterze: "Powiedziano mi, że jest to trwający proces i kwestia czasu, zanim Oliver Kahn zostanie usunięty ze swojego stanowiska".



I have been told that there is “an ongoing process” and a “matter of time” before Oliver Kahn, the CEO of Bayern, is removed from his position — Jan Aage Fjørtoft (@JanAageFjortoft) April 20, 2023





Zaskakujące wieści potwierdził kilka godzin później dziennikarz "Bilda" Christian Falk. "W klubie toczą się dyskusje na temat jego przyszłości. Nie należy wykluczać nawet przedwczesnego rozwiązania kontraktu" - czytamy.



There are discussions in the club about Oliver Kahn's future. Accordingly, even a premature end as CEO should not be ruled out — Christian Falk (@cfbayern) April 20, 2023





Funkcję prezesa mógłby, jak oznajmił Norweg, tymczasowo przejąć obecny przewodniczący rady nadzorczej Bayernu Herbert Hainer. "Dyskutowano nawet o powrocie Uliego Hoenessa" - dodał były zawodnik Eintrachtu Frankfurt. Jak już zdążył poinformować Falk, prezydent Bayernu temu jednak zaprzeczył.



Herbert Hainer, President of @FCBayern, about the rumors that the supervisory board had discussed replacing of CEO Oliver Kahn: „No, these rumors are not true“ — Christian Falk (@cfbayern) April 20, 2023

Niemcy wyliczają wszystkie błędy Kahna

Duża krytyka nie robi wrażenia na Kahnie. - Grałem tutaj przez 14 lat, wiem, jak to jest, kiedy nie osiąga się swoich celów. To dzieje się bardzo szybko, pojawia się krytyka, trzeba to zaakceptować. Muszę sobie z tym radzić. Jestem bardzo refleksyjną osobą, ale w tej chwili nie mam zbyt wiele czasu, by wszystko przemyśleć. Musimy upewnić się, że zdobędziemy tytuł, a potem spokojnie przeanalizujmy wiele rzeczy - powiedział szef Bayernu po środowym meczu.

Podkreślił, że ​​zmiana trenera w środku kluczowej fazy sezonu była słuszną decyzją. - Jesteśmy całkowicie przekonani, że z Thomasem Tuchelem prędzej czy później wrócimy tam, gdzie wszyscy chcemy być, czyli na szczycie, także w Europie. Zaatakujemy ponownie w przyszłym sezonie - zapowiedział Kahn. W Bayernie zaczynają tęsknić za Lewandowskim Bayern cierpi na... czytaj dalej »

Inaczej uważa "Bild", który rozlicza byłego czołowego bramkarza z błędów od początku jego kadencji, czyli od lipca 2021 roku. Jest ich cała masa.

"Nie spełnił żądań płacowych lidera obrony Davida Alaby w 2021 roku i pozwolił mu odejść za darmo do Realu. Potem zainwestował 120 milionów euro, aby wprowadzić niepewność po transferach Dayota Upamecano i Matthijsa de Ligta - wyliczają w pierwszym punkcie dziennikarze.

Drugi dotyczy szkoleniowca. "Kahn sprowadził 33-letniego Juliana Nagelsmanna w 2021 roku za rekordową kwotę, jeśli chodzi o trenera. Ten nie spełnił oczekiwań, stracił prowadzenie w tabeli. Cel, jakim było osiągnięcie lepszych wyników w krótkim okresie dzięki Tuchelowi, nie został zrealizowany z wielkim hukiem. Niepokój jeszcze się nasilił po dwóch zwycięstwach w sześciu meczach i po tym jak Sadio Mane uderzył w szatni Leroya Sane" - czytamy.

Źródło: Getty Images W ostatnich tygodniach w Monachium dzieją się złe rzeczy

I wreszcie trzeci kluczowy błąd zdaniem gazety to "sprzedaż Roberta Lewandowskiego w 2022 roku". "W sezon Bayern wszedł bez światowej klasy środkowego napastnika. Efekt? Zero bramek ofensywnych gwiazd przeciwko Manchesterowi City, a w Bundeslidze najlepszym strzelcem z 11 bramkami pomocnik Jamal Musiala, który zajmuje 6. miejsce". Starania Bayernu na nic. Manchester City w półfinale Ligi Mistrzów Manchester City... czytaj dalej »

Salihamidzić wciąż pod parasolem Hoenessa?

Niemieckie media twierdzą, że Kahn może nie być jedynym pociągniętym do odpowiedzialności. Czarne chmury zbierają się też nad dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem, który w ciągu sześciu lat pełnienia funkcji zainwestował prawie pół miliarda euro w nowych zawodników i trenerów.

"Żaden menedżer piłkarski w Niemczech nie miał do dyspozycji więcej pieniędzy niż on" - grzmi w artykule redaktor naczelny niemieckiej telewizji Sport 1 Pit Gottschalk.

"Czy ktoś uważa, że ​​Bayern stał się silniejszy i lepszy w ciągu tych siedmiu lat? Ostatnie dwa lata to katastrofa. Zwłaszcza jeśli chodzi o Puchar Niemiec i Ligę Mistrzów, które dwa razy przedwcześnie zostały żałośnie przegrane. Ostatnim dużym sukcesem Bayernu było zwycięstwo w Lidze Mistrzów w 2020 roku" - podkreśla dziennikarz.

Źródło: Getty Images Salihamidzić i Kahn mają o czym myśleć

Wspomniany wyżej Fjortoft twierdzi, że byłemu piłkarzowi Bawarczyków się upiecze. "Jest postrzegany jako człowiek Hoenessa, co na razie go ratuje" - napisał na Twitterze.

Najbliższe tygodnie mogą okazać się decydujące. Na sześć kolejek przed końcem Bundesligi monachijczycy są liderem i mają dwa punkty przewagi nad Borussią Dortmund. W najbliższą sobotę czeka ich wyjazd do Mainz.