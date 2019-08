Zmiany w Bayernie. Kahn członkiem zarządu, później zostanie dyrektorem

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

Kahn jest byłym kapitanem Bayernu. Między 1994 a 2008 rokiem ośmiokrotnie wywalczył z tym zespołem mistrzostwo Niemiec, zdobył sześć razy krajowy puchar i triumfował w Lidze Mistrzów (2000/01).



50-letni obecnie Niemiec podpisał pięcioletnią umowę z bawarskim klubem.

"Ma w sobie DNA Bayernu"

- To wielki zaszczyt. Jestem głęboko związany z tym klubem, bo odegrał ogromną rolę w moim życiu - podkreślił Kahn, cytowany przez oficjalną stronę Bayernu.



- Jesteśmy przekonani, że znaleźliśmy idealne rozwiązanie. Oliver był ważnym graczem w historii naszego klubu. Doskonale orientuje się w sprawach futbolu i ekonomii oraz ma w sobie DNA Bayernu - dodał prezydent klubu Uli Hoeness.



Kontrakt Rummenigge, drugiego z szefów Bayernu, obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku. Później Kahn zastąpi go na tym stanowisku.