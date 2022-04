Ukrainiec z Manchesteru City nie gryzie się w język: nienawidzę tych, którzy najechali naszą ziemię

Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Andriej Rublow napisał na kamerze „No war please”, co oznacza „żadnej wojny, proszę” po awansie do finału turnieju ATP w Dubaju.

- To, co się dzieje teraz, jest straszne. Moje mecze nie są ważne. Musimy dbać o naszą planetę i siebie nawzajem – powiedział Andriej Rublow.

Ukraiński pięściarz Ołeksandr Usyk wrócił do kraju i zgłosił się na ochotnika do walki w obronie ojczyzny. - Przyjaciele, musimy zatrzymać tę wojnę. Wszyscy razem – powiedział sportowiec.

Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy

Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy

Zobacz, co miała do powiedzenia ukraińska tenisistka Dajana Jastremska, która uciekła z siostrą do Francji tuż po najeździe Rosji na Ukrainę.

Zobacz, co miała do powiedzenia Dajana Jastremska o dniu, w którym uciekła z siostrą z Ukrainy.

Ukraiński tenisista Ołeksandr Dołhopołow jest kolejnym sportowcem, który wrócił do kraju, by z bronią w ręku walczyć o ojczyznę. – Nie miałem pojęcia, jak się trzyma broń. Teraz czuję się z nią komfortowo – powiedział Dołhopołow.

Ukraińscy piłkarze przeciwko rosyjskiej propagandzie Czołowi ukraińscy... czytaj dalej » Zinczenko ma 25 lat, gra piąty sezon w Anglii. Wcześniej były Holandia i Rosja. Kilka dni po rosyjskiej napaści koledzy z drużyny w geście solidarności i wsparcia oddali mu opaskę kapitańską. Ukrainiec nie krył wzruszenia.

On sam z innymi piłkarzami ukraińskiej kadry apelował w specjalnym klipie o przeciwstawienie się rosyjskiej propagandzie, która wojnę w Ukrainie nazywa "operacją specjalną".

Na długą rozmowę o dramacie w swojej ojczyźnie dał się namówić dziennikarzowi "The Guardian".

- Wojna? Nie potrafię myśleć o niczym innym. Takie jest teraz moje życie, szukam wszystkiego, co z nią związane. Każdego dnia pierwszą rzeczą, jaką robię, jest sięganie po telefon, z którym później się nie rozstaję - zaczyna piłkarz.

Sprawdza, co się dzieje w Ukrainie. Może jakiś przełom? Może Rosjanie ponieśli dotkliwe straty?

Zinczenko: ludzie głodują, umierają

Obawia się znieczulenia, że z każdym kolejnym dniem opinia publiczna będzie oswajała się z rosyjskim okrucieństwem.

- Minęło ponad siedem tygodni (od rozpoczęcia inwazji) i widzisz ludzi, którzy zaczynają o tym zapominać, przyzwyczajają się do brutalności w moim kraju. Nie, nie, nie. Ludzie tam głodują, umierają, odkrywa się ciała, więc jak można przejść nad tym do porządku dziennego? Trzeba jeszcze więcej mówić. Nienawidzę tych, którzy najechali naszą ziemię. Nie przestanę o tym mówić, bo świat musi znać prawdę - zapowiada.

Źródło: Getty Images Ołeksandr Zinczenko

"O co walczą? Dla kogo?"

Zinczenko mówi długo, sam zadaje wiele pytań, bo nie jest w stanie zrozumieć istoty rosyjskiego ataku.

- Nawet rosyjscy żołnierze nie mogą zrozumieć, po co tam przybyli. O co oni walczą? Dla kogo? Po co miałbyś walczyć z kimś, który już prawie dwa miesiące ukrywał się w bunkrze? Ci ludzie, choć nie mogę ich nazwać ludźmi, bo trudno znaleźć słowa na ich określenie, nie mają pojęcia, jaki jest ich cel - mówi.

Piłkarz City poznał Rosjan, przez dwa lata grał w klubie w FC Ufa, w zachodniej części tego kraju. Myślał, że będzie miał wśród nich przyjaciół na całe życie. Mrzonki.

Dziś dostrzega, że wielu z nich nie chce reagować i potępiać rosyjskiej inwazji. Czuje się zawiedziony.

- Mam tam znajomych, niewielu, ale z tych relacji niemal nic nie zostało. Dzwonili do mnie zaraz po inwazji. Pisali: "Przepraszamy, ale nic nie możemy zrobić". Oczywiście, że możecie. Jeśli milczycie, to popieracie to, co się dzieje w Ukrainie - przekonuje obrońca.

Nie rozumie ich, choć próbuje.

- Może się boją? Widzimy przecież w mediach społecznościowych zdjęcia protestujących Rosjan, którzy trafiają do więzienia. Spójrzmy szczególnie na piłkarzy, mają ogromne zasięgi. Gdyby wszyscy w tym samym czasie opublikowali coś w mediach społecznościowych, że są przeciwko wojnie, że chcą ją powstrzymać, to czy oni wszyscy byliby aresztowani? Nie, oczywiście, że nie. Dlatego szkoda, że nic nie mówią – przyznaje ze smutkiem.

Zinczenko: nie zapominam o Ukrainie

Czy w takiej sytuacji, gdy ojczyzna broni się przed najeźdźcą, można skoncentrować się na piłce? Pytanie jest retoryczne.

- Nieustannie myślę o Ukrainie, jednoczesne trenowanie nie jest łatwe. Ale piłka nożna to moje życie, coś, co najbardziej mnie cieszy, więc próbuję się na tym koncentrować, gdy gram. Nie jest to łatwe, na początku było wręcz niemożliwe, ale teraz próbuję się przystosować. Nie, nie mogę powiedzieć, że zapominam o Ukrainie – odpowiada Zicznenko.

Pochodzi z Radomyśla, 15-tysięcznej miejscowości położonej kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Kijowa. W mieści jest park krajobrazowy, znana kolekcja ikon religijnych. Mieszkał tam do 11. roku życia.

Z ludźmi stamtąd, rodzin i znajomymi, jest w kontakcie.

- Nikt nie chce wyjeżdżać. Mężczyźni poszli do wojska, dowiedzieli się, gdzie zdobyć broń, byli gotowi walczyć tym, o mieli. Nie zamierzali rezygnować: to ich ziemia, ich dom, miejsce, w którym się urodzili i wychowali. Jestem bardzo dumny, że jestem ich częścią – przyznaje.

Radomyśl uniknął jak dotąd najgorszego, ale niebezpieczeństwo ataku wciąż istnieje. Naloty nie ustają.

Atak Rosji na Ukrainę. Reakcje świata sportu » Oglądasz Ołeksandr Dołhopołow kolejnym sportowcem, który chwycił za broń Ołeksandr Dołhopołow kolejnym sportowcem, który chwycił za broń Video: Eurosport Ołeksandr Dołhopołow kolejnym sportowcem, który chwycił za brońUkraiński tenisista Ołeksandr Dołhopołow jest kolejnym sportowcem, który wrócił do kraju, by z bronią w ręku walczyć o ojczyznę. – Nie miałem pojęcia, jak się trzyma broń. Teraz czuję się z nią komfortowo – powiedział Dołhopołow. zobacz więcej wideo »

Jastremska o dniu ucieczki z Ukrainy Jastremska o dniu ucieczki z Ukrainy Video: Eurosport Jastremska o dniu ucieczki z UkrainyZobacz, co miała do powiedzenia Dajana Jastremska o dniu, w którym uciekła z siostrą z Ukrainy. zobacz więcej wideo »

Dajana Jastremska o ucieczce przed wojną Dajana Jastremska o ucieczce przed wojną Video: Eurosport Dajana Jastremska o ucieczce przed wojnąZobacz, co miała do powiedzenia ukraińska tenisistka Dajana Jastremska, która uciekła z siostrą do Francji tuż po najeździe Rosji na Ukrainę. zobacz więcej wideo »

Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy Video: SNTV/Eurosport Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić UkrainyUkraiński pięściarz Ołeksandr Usyk wrócił do kraju i zgłosił się na ochotnika do walki w obronie ojczyzny. - Przyjaciele, musimy zatrzymać tę wojnę. Wszyscy razem – powiedział sportowiec. zobacz więcej wideo »

Puchar Niemiec. Antywojenne przesłanie przed meczem Hannover... Puchar Niemiec. Antywojenne przesłanie przed meczem Hannover... Video: Eurosport Puchar Niemiec. Antywojenne przesłanie przed meczem Hannover...Przed środowym ćwierćfinałem Pucharu Niemiec pomiędzy Hannoverem 96 a RB Lipsk spiker wygłosił antywojenne przesłanie, a zawodnicy, sędziowie, sztaby szkoleniowe i kibice uczcili minutą ciszy ofiary ataku Rosji na Ukrainę. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze. zobacz więcej wideo »

Antywojenne przesłanie przed ćwierćfinałem Pucharu Niemiec Antywojenne przesłanie przed ćwierćfinałem Pucharu Niemiec Video: Eurosport Antywojenne przesłanie przed ćwierćfinałem Pucharu NiemiecPrzed wtorkowym meczem ćwierćfinału Pucharu Niemiec pomiędzy Unionem Berlin a FC Sankt Pauli wygłoszono antywojenne przesłanie, zaś na trybunach można było dostrzec flagi Ukrainy. Piłkarski Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze. zobacz więcej wideo »

Baner „Stop Wojnie” na trybunach hali zespołu Orlen Wisła Płock Baner „Stop Wojnie” na trybunach hali zespołu Orlen Wisła Płock Video: Eurosport Baner „Stop Wojnie” na trybunach hali zespołu Orlen Wisła PłockBaner „Stop Wojnie” pojawił się na trybunach hali, gdzie został rozegrany mecz Orlen Wisła Płock – Tatran Preszów w 9. kolejce fazy grupowej Ligi Europejskiej piłkarzy ręcznych. zobacz więcej wideo »

Tuchel: musiscie przestać zadawać mi takie pytania, nigdy nie... Tuchel: musiscie przestać zadawać mi takie pytania, nigdy nie... Video: SNTV Tuchel: musiscie przestać zadawać mi takie pytania, nigdy...Thomas Tuchel emocjonalnie zareagował na kolejne pytania o sytuację w Ukrainie oraz o Romana Abramowicza. – Musicie przestać. Nie jestem politykiem, nie mam odpowiedzi. Czuję się z tym źle. Nigdy nie doświadczyłem wojny, siedzię tu w spokoju – mówił menedżer Chelsea. zobacz więcej wideo »

Wilander: ATP i WTA powinny zająć stanowisko Wilander: ATP i WTA powinny zająć stanowisko Video: Eurosport Wilander: ATP i WTA powinny zająć stanowisko- Sugestia Eliny Monfils jest fair. ATP i WTA powinny zająć stanowisko, nie muszą zgadzać się z jakąkolwiek polityką, ale powinny odciąć rosyjskich tenisistów od ich kraju – powiedział Mats Wilander. zobacz więcej wideo »

Rublow: moje mecze nie są ważne Rublow: moje mecze nie są ważne Video: SNTV Rublow: moje mecze nie są ważne- To, co się dzieje teraz, jest straszne. Moje mecze nie są ważne. Musimy dbać o naszą planetę i siebie nawzajem – powiedział Andriej Rublow. zobacz więcej wideo »

Przesłanie Rublowa po awansie do finału turnieju ATP w Dubaju Przesłanie Rublowa po awansie do finału turnieju ATP w Dubaju Video: SNTV Przesłanie Rublowa po awansie do finału turnieju ATP w DubajuAndriej Rublow napisał na kamerze „No war please”, co oznacza „żadnej wojny, proszę” po awansie do finału turnieju ATP w Dubaju. zobacz więcej wideo »

Pekin. Polityczna demonstracja ukraińskiego skeletonisty. „No... Pekin. Polityczna demonstracja ukraińskiego skeletonisty. „No... Video: Eurosport Pekin. Polityczna demonstracja ukraińskiego skeletonisty....Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze. zobacz więcej wideo »

Lewandowski z opaską w barwach Ukrainy podczas meczu Eintracht... Lewandowski z opaską w barwach Ukrainy podczas meczu Eintracht... Video: Getty Images/Eurosport Lewandowski z opaską w barwach Ukrainy podczas meczu...Zobacz gest Roberta Lewandowskiego, który w meczu Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium wystąpił w opasce w barwach Ukrainy. zobacz więcej wideo »

Dawid Kubacki o sytuacji rosyjskich sportowców w czasie wojny... Dawid Kubacki o sytuacji rosyjskich sportowców w czasie wojny... Video: Eurosport Dawid Kubacki o sytuacji rosyjskich sportowców w czasie...Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki, na temat rosyjskich sportowców w trakcie wojny w Ukrainie. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze. zobacz więcej wideo »

Kamil Stoch o sytuacji w Ukrainie Kamil Stoch o sytuacji w Ukrainie Video: Eurosport Kamil Stoch o sytuacji w UkrainieZobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Lahti, na temat sytuacji w Ukrainie. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze. zobacz więcej wideo »

Wideo: Eurosport Ołeksandr Dołhopołow kolejnym sportowcem, który chwycił za broń

"Rosjanie? Bardzo ich nienawidzę"

Gdy pada pytanie o masakrze na ludności w Buczy czy Irpieniu, Zinczenko nie wytrzymuje. Wzdycha, odwraca wzrok, zanim coś powie, parokrotnie się zatrzymuje.

- To jakiś koszmar. Szok dla całego świata. Te rzeczy, jakie tam zrobili. Straszne, przerażające. Zabili naszych cywilów, nasze dzieci. Zgwałcili nasze kobiet i dziewczęta. Pozabijali nasze psy, a nawet je zjedli. Nie potrafię opisać, co do nich czuję - wylicza.

Za chwilę dodaje: - Bardzo ich nienawidzę za wszystko, co zrobili narodowi ukraińskiemu i Ukrainie. Nienawidzę też Rosjan, którzy próbują przekonać innych, że to jest propaganda. To zawstydzające. Jak mogą coś takiego powiedzieć? Przecież ludzie przysyłają mi zdjęcia. Ciała naszych zmarłych cywilów leżały na ziemi przez dwa tygodnie. Oni muszą wziąć za to odpowiedzialność.

Dalej też próbuje rozgryźć Rosjan i to, dlaczego milczą na temat dramatu w Ukrainie. Zinczenko ma swoją teorię.

- Taka jest różnica między Ukrainą a Rosją. Odkąd grałem za granicą, słyszałem, że wiele osób myśli, że jesteśmy w zasadzie tacy sami jak oni. Ale to nie jest prawda, teraz widać różnicę między nami. Na Ukrainie możemy swobodnie rozmawiać, swobodnie myśleć i tak samo będzie, gdy odbudujemy nasz kraj - zapewnia.

Sobota to 52. dzień rosyjskiej inwazji.