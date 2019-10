Awans, zdobyte serca kibiców i wybranki. Zinczenko bierze wszystko

Video: facebook.com/rugbyworldcup

Oświadczyny rugbysty na Wembley

28.09 | Reprezentacja Rumunii wprawdzie przegrała swój, ale przynajmniej jeden z zawodników będzie wspominał ten dzień do końca życia. To Florian Surugu, łącznik młyna, oświadczył się swojej dziewczynie przy całej drużynie. I to na legendarnym Wembley. (facebook.com/rugbyworldcup)

