Zawał serca podczas treningu. Piłkarz przeżył śmierć kliniczną

Do dramatu doszło na poniedziałkowym treningu w Turcji, gdzie ukraińska drużyna szlifuje formę przed startem rundy wiosennej. Jak poinformował dziennikarz Mychajło Spiwakowski, w pewnym momencie nieatakowany przez nikogo zawodnik upadł, a jego serce miało się zatrzymać aż trzykrotnie.

Reanimacja uratowała życie

Piłkarz miał w całej sytuacji szczęście w nieszczęściu. Ukraińskie media podają, że w okolicy odbywała się konferencja austriackich lekarzy, którzy błyskawicznie rozpoczęli reanimację przy pomocy defibrylatora.

Dodano, że 28-latek przeżył śmierć kliniczną - zanik oznak życia przy jednoczesnej aktywności mózgu - i obecnie znajduje się w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Nie ujawniono jednak więcej szczegółów na temat jego stanu zdrowia.

W powrocie do gry Danczenkę wspierają jego byłe ekipy, takie jak chociażby Szachtar Donieck czy jego aktualny klub AEK Ateny, z którego do Zorii jest jedynie wypożyczony.



We wish Oleh Danchenko a speedy recovery



Former player of Shakhtar have experienced clinical death at the training camp in Turkey.



Warto podkreślić, że to kolejny dramat w życiu ukraińskiego obrońcy. W styczniu 2022 roku 28-krotny młodzieżowy reprezentant kraju stracił bowiem żonę w wypadku samochodowym niedaleko Odessy.

W tym sezonie Danczenko rozegrał 15 spotkań w barwach zespołu z Ługańska, notując jedną asystę. Piłkarza można było zobaczyć również w Polsce, a konkretnie w Lublinie, gdzie odbywały się mecze Zorii w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.