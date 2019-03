"Ole za kierownicą". Solskjaer na stałe trenerem Manchesteru United

Ole Gunnar Solskjaer został ogłoszony trenerem Manchesteru United. Funkcję po zwolnionym Jose Mourinho ma pełnić do końca sezonu. Norweg jest na Old Trafford prawdziwą legendą.

7.03 | Mimo porażki w pierwszym meczu u siebie 0:2, piłkarze Manchesteru United awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W środowym rewanżu pokonali we Francji Paris Saint-Germain 3:1. Do kolejnej rundy przeszło też FC Porto, które wygrało z AS Roma 3:1 po dogrywce.

Van Gaal ma pretensje do Manchesteru. "Negocjowali z Mourinho za moimi plecami" Blisko trzy lata... czytaj dalej » Były piłkarz ekipy z Manchesteru funkcję trenera tymczasowego pełnił od grudnia 2018 po tym, jak zwolniony został Jose Mourinho. Pod wodzą Norwega Czerwone Diabły grają zdecydowanie lepiej, zwyciężyły 14 z 19 meczów, wróciły do walki o podium angielskiej ekstraklasy i awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

"Wielki honor"

"Ole za kierownicą" - ogłosił w czwartek w mediach społecznościowych Manchester United, informując o podpisaniu kontraktu ze szkoleniowcem.

"Od pierwszego dnia czułem się w tym wyjątkowym klubie jak domu. To wielki honor, że grałem dla United i jestem tutaj także na początku mojej drogi w roli szkoleniowca. To jest praca, o której marzyłem, a podpisując długoterminowy kontrakt mam nadzieję kontynuować passę sukcesów, na którą zasługują nasi fani" - przyznał Solskjaer, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

"Ole za kierownicą", tytuł twitterowego wpisu, to nawiązanie do przyśpiewki kibiców United. Fani właśnie w ten sposób domagali się podpisania umowy z 46-letnim Norwegiem.