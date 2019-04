Solskjaer nie wierzy w odejście Pogby. "Trudno mi to sobie wyobrazić"

Paul Pogba traci szacunek Jose Mourinho. Portugalczyk pozbawił go właśnie funkcji drugiego kapitana zespołu. W tygodniu trener odsunął Francuza od składu na mecz Carabao Cup z Derby, jak będzie w kolejnych spotkaniach?

- Zawsze to mówiłem, że Real Madryt jest marzeniem każdego piłkarza, bo to jeden z największych klubów świata - powiedział mistrz świata pod koniec marca na konferencji prasowej przed eliminacyjnymi spotkaniami Francuzów w walce o awans do Euro 2020.

Przyszłość francuskiego zawodnika w Anglii stała pod znakiem zapytania ze względu na złe relacje z byłym menedżerem Czerwonych Diabłów Jose Mourinho i przez to słabą formę na boisku. Wszystko zmienił Solskjaer. Od czasu, gdy norweski szkoleniowiec objął MU, Pogba odżył - strzela, asystuje, kreuje grę. Ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Bitwa o Anglię i hit w Manchesterze Osiem zespołów... czytaj dalej »

"Skoncentrowany na Barcelonie"

Francuz jednak wie, że Królewskim się nie odmawia, zwłaszcza że wracający do Madrytu Zinedine Zidane za cel postanowił sprowadzić rodaka na Santiago Bernabeu.

- To naprawdę wyróżniający się zawodnik. Jedni umieją dobrze bronić, inni świetnie atakować. On potrafi wszystko - mówił w marcu "Zizou".

Problem w tym, że w transfer swojego piłkarza, swego czasu najdroższego na świecie (latem 2016 roku Juventus otrzymał za niego 105 mln euro) nie wierzy Solskjaer. Zapytany o to przed pierwszym meczem ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z Barceloną menedżer MU wyraził się jasno.

- Paul cieszy się na myśl gry z Barceloną. Jest skoncentrowany na tym, aby dobrze jutro zagrać. Trudno mi sobie wyobrazić to, aby nie grał w Manchesterze United w kolejnym sezonie - podkreślił Norweg.

- Kiedy Paul czuje się dobrze, to potrafi dyktować warunki. Jego zadaniem jest kreowanie akcji, napędzanie gry drużyny. Liczę na jego dobry występ - dodał.

Początek środowego starcia z Barceloną na Old Trafford o godzinie 21.