Piłkarz Torino pokazał, co złodzieje zrobili mu z domem. "Boże, wybacz im"

Zarówno 33-letniego obrońcy, jak i jego rodziny nie było w momencie kradzieży w domu. Po powrocie spotkała ich bardzo niemiła niespodzianka. Ansaldi postanowił uwiecznić na filmie widok mieszkania, a następnie pokazać nagranie na swoim Instagramie.



Wyświetl ten post na Instagramie. Quiero aprovechar a bendecir y a entregar delante De Dios, a las personas que se han metido a mi casa a robarme todo. Me llevaron muchas cosas de valor, como bolsos, valijas, relojes, anillos, brazaletes y más cosas que tenían un valor para nosotros, no por el costo en si, sino porque solo nosotros sabemos lo que cuesta comprarse cada cosa. Pero más allá del disgusto, quiero agradecer a Dios por guardar a mi familia, de saber que no había nadie en ese momento, por saber de que El sigue teniendo el control de todo. Y eso me trae paz. Pero nuevamente quiero entregar estas vidas que han hecho esto, en tus manos Señor, para que los perdones y para que ellos puedan conocerte en algún momento. Post udostępniony przez Cristian Ansaldi (@cristianansaldi) Gru 20, 2019 o 3:15 PST

Samochód Kurka zdemolowany we Włoszech. "Karma cię dopadnie" Takich scen nie... czytaj dalej » "Mieszkanie było wywrócone do góry nogami" - napisał dziennik "La Gazzetta dello Sport".

"Zabrali mi wiele cennych rzeczy, takich jak torby, walizki, zegarki, pierścionki, bransoletki i inne przedmioty, które dla nas mają wielką wartość - nie ze względu na sam koszt, ale dlatego, że tylko my wiemy, ile sił angażuje kupno każdej z nich. Mimo obrzydzenia, które czuję, chcę podziękować Bogu za ochronę mojej rodziny. Dobrze wiedzieć, że ktoś wciąż panuje nad wszystkim. Boże, wybacz im" - napisał Ansaldi na Instagramie.

Włoskie rabunki

To już kolejny przypadek, w którym ofiarą kradzieży pada sportowiec we Włoszech. Niedawno na zniszczenie mieszkania narzekał brazylijski pomocnik Napoli Allan. Z kolei we włoskim mieście Monza złodzieje nie oszczędzili samochodu Bartosza Kurka, siatkarza miejscowego zespołu Vero Volley.