Serial trwa w najlepsze. Ojciec Neymara zaprzecza... i nie zaprzecza plotkom

Brazylia pokonała 2:0 Katar w meczu towarzyskim, ale wynik sparingu zszedł na plan dalszy. Poważnej kontuzji doznał Neymar i to tuż przed turniejem Copa America w Brazylii. Uraz wykluczył go z wystepu w imprezie.

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Neymar do Paryża przybył w 2017 roku w chwale najdroższego w historii futbolu, liczonego w 222 milionach euro transferu. 27-latek nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei, dwukrotnie odpadał z klubem już w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a jego karierę zatrzymały kontuzje oraz pozaboiskowe afery. Według zagranicznych mediów gwiazdor ma już dość życia w stolicy Francji i za wszelką cenę chciałby powrócić do stolicy Katalonii. Ostatnio informowaliśmy już o tym, że w opinii katalońskiego "Sportu" miał zgodzić się na wszystkie warunki przedstawione przez Barcelonę, w tym także o wiele niższe zarobki. Teraz swoje pięć groszy do sprawy dorzuciły media brazylijskie.

Telewizja Esporte Interativo podała, że Neymar Senior, ojciec i agent zawodnika, przybył już do Barcelony, gdzie we wtorek miał spotkać się z Andre Currym, przedstawicielem klubu na rynek brazylijski. Informacja pochodziła od dziennikarza Marcelo Bechlera, jak na ironię tego samego, który dwa lata temu jako pierwszy poinformował o ustalonych warunkach kontraktu Neymara w Paryżu .

Najwidoczniej tym razem Bechler nie był aż tak dobrze poinformowany. Neymar Senior zaprzeczył wspominanym rewelacjom, choć z drugiej strony swoją wypowiedzią dodał być może całej sprawie jeszcze więcej pikanterii.

- Teraz się to nie dzieje. Obecnie jestem w Paryżu, gdzie reprezentuję mojego syna. Nie lecę do Europy, ani do Paryża, ani do Barcelony - powiedział w rozmowie z Fox Sports.

W Paryżu nie doceniają Neymara

Francuskie media rzecz jasna również zastanawiają się nad przyszłością najdroższego piłkarza świata. Wtorkowe "France Football" poświęciło spory artykuł Neymarowi oraz Kylianowi Mbappe, również łączonemu z odejściem z Paryża. Dziennikarze próbowali rozstrzygnąć, który z geniuszy futbolu powinien zostać, a który powinien opuścić PSG. Jednoznacznej odpowiedzi nie udzielili.

- W Paryżu Neymar jest trochę niedoceniany z czysto piłkarskiego punktu widzenia. Gdy miał 19 lat, wygrywał Copa Libertadores z Santosem. W wieku 22 lat ciągnął całą Brazylię na własnych barkach podczas mundialu w ich kraju. W pojedynkę dokonał remontady w pamiętnej rywalizacji Barcy z PSG w 2017 roku. Gdy tylko jest zdrowy, wie, jak udźwignąć presję i być prawdziwym liderem w ważnych momentach. Niemniej już niedługo Kylian będzie potrafił dokładnie to samo - stwierdził cytowany w artykule Sonny Anderson, świetny przed laty napastnik Barcelony i reprezentant Brazylii.