Gigantyczny wzrost cen biletów lotniczych przed finałem Ligi Mistrzów

Bezpośrednia podróż z Wielkiej Brytanii do Madrytu w dwie strony obecnie może kosztować nawet 1300 funtów, czyli około 6500 złotych.

Oburzenie z powodu wzrostu cen biletów wyraził burmistrz obszaru metropolitalnego Liverpoolu Steve Rotheram. "Podnoszenie cen o 683 procent w przypadku lotów do Madrytu czerpie zyski z pasji kibiców piłki nożnej. To nic nowego, ale bardzo wstydliwe" - czytamy na Twitterze polityka.



.@easyJet hiking up prices by 683% for return flights to Madrid is quite simply profiteering from the passion of football fans. This is nothing new but entirely shameful. pic.twitter.com/Y7XIqDJ32U — Steve Rotheram (@MetroMayorSteve) 8 maja 2019





Bardzo szybko na wpis burmistrza zareagowały linie lotnicze EasyJet. "W naszym systemie ceny ustalane są na żywo. Gdy wiele osób rezerwuje loty w tym samym czasie, może to spowodować wzrost cen lotów podczas dokonywania rezerwacji" - odpowiedziano Rotheramowi.

Nie tylko loty z Liverpoolu zdrożały radykalnie. Podróż z London Luton do Madrytu 31 maja liniami EasyJet kosztuje obecnie 709 funtów. Według serwisu Skyscanner za lot dwa dni wcześniej trzeba zapłacić 178 funtów.

"Król fałszywych prognoz" znowu się ośmieszył. "Moura nigdy nie strzelił gola" Szef działu... czytaj dalej » Z powodu wysokich kosztów bezpośrednich połączeń coraz więcej fanów decyduje się na podróże z przesiadką. Znacznie tańsza są loty z Liverpoolu do Madrytu, na przykład przez Bukareszt. Wówczas należy się jednak liczyć z długą podróżą. W skrajnych przypadkach kibice będą potrzebowali nawet 21 godzin.

Drogie noclegi

Kibice muszą być przygotowani także na wysokie koszty noclegu w Madrycie. Ceny pokoi hotelowych w dniu 1 czerwca wynoszą blisko 1000 euro. Radykalny wzrost cen dobrze widać na przykładzie hotelu Hilton Madrid Airport, gdzie cena jednego noclegu w dniu finału wynosi 2671 euro. Tydzień później ten sam pokój kosztuje już 144 euro.

Stadion Atletico może pomieścić na trybunach 63500 widzów. 38 tys. biletów przeznaczonych jest dla fanów angielskich drużyn. Ceny najdroższych wynoszą 513 funtów, najtańsze czwartej kategorii można nabyć za 60 funtów.

Finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 1 czerwca na stadionie Wanda Metropolitano w Madrycie. Drugi raz w historii zmierzą się w nim dwie angielskie drużyny.