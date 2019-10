Ogromna mobilizacja w Interze przed hitem. "Dałbym się dla niego zabić"

Trener Milanu nie odstawi Piątka. "Jeśli on nie trafia, to kto ma trafiać?" AC Milan... czytaj dalej » Conte przejął drużynę Interu przed tym sezonem, a efekty jego pracy są bardzo dobre. Po sześciu kolejkach drużyna ma komplet punktów i prowadzi w tabeli Serie A. Drugie miejsce zajmuje broniący tytułu Juventus, który traci dwa punkty.

Przerwać hegemonię

Turyńczycy panują na włoskich boiskach nieprzerwanie od sezonu 2011/2012. Wielu widzi w obecnym Interze kandydata do przerwania tej hegemonii. Ma do tego doprowadzić chwalony Conte, nawiasem mówiąc były trener i piłkarz Juve. Barwy turyńskiego klubu reprezentował w latach 1992-2005. Jako szkoleniowiec pracował w nim w latach 2011-2014.

"On rozmawia z tobą w inny sposób i dowiadujesz się czegoś nowego" - tak Barella opowiedział o współpracy z Conte w "La Gazzetta dello Sport". "Dałbym się dla niego zabić. To się tyczy wszystkich jego piłkarzy, a to robi różnicę" - podkreślił.

"Widzieliście, jak biegają drużyny Contego? Nie chodzi tylko o to, że są odpowiednio przygotowane. Jest tak ze względu na przekaz, jaki on wkłada do twojej głowy" - zaznaczył.



Inter Juventus. What more needs to be said? #NotForEveryone#ForzaInterpic.twitter.com/uuGR3AP6Rs — Inter (@Inter_en) October 5, 2019





Był blisko Chelsea

Barella, który został wypożyczony do Interu z Cagliari do końca sezonu, jest podstawowym zawodnikiem mediolańskiej drużyny. Wystąpił we wszystkich ligowych meczach. Niedawno strzelił gola na wagę remisu ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów.

Ale mogło zdarzyć się tak, że Barella nie wylądowałby w Interze, bo mocno interesowała się nim londyńska Chelsea. - Tak, chcieli mnie w styczniu - przyznał 22-letni pomocnik. - To jednak nie był łatwy czas dla Cagliari. Powiedziałem wtedy, że zostanę w klubie i podejmę decyzję na koniec sezonu - zdradził.