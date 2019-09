Kradzież zegarka za 70 tysięcy euro. Przyznał się kolega z zespołu

Do zdarzenia doszło 16 września. Dolberg, który pod koniec sierpnia trafił z Ajaksu Amsterdam do Nicei, zorientował się po treningu, że z szatni zniknął jego zegarek. Nie byle jaki, bo warty 70 tysięcy euro. Wściekły Duńczyk następnego dnia nie pojawił się na zajęciach, tłumacząc się problemami żołądkowymi.



Sprawa od początku była zagadkowa. Piłkarze w szatni mają do dyspozycji prywatne sejfy, a klubowy teren jest monitorowany.

Diaby-Fadiga przeprosił Dolberga

Według agencji AFP do kradzieży przyznał się w końcu Diaby-Fadiga. 18-latek przeprosił już Dolberga i pozostałych kolegów z zespołu oraz trenera Patricka Vieirę. Obiecał też Duńczykowi zwrócić pieniądze za zegarek.



Diaby-Fadiga to jeden z najbardziej perspektywicznych piłkarzy młodego pokolenia we Francji. Do Nicei trafił jako trzynastolatek, by trzy lata później zadebiutować w pierwszym zespole. W tym sezonie wystąpił w siedmiu meczach. Niedawno podpisał profesjonalny kontrakt, ale - jak podała gazeta "L'Equipe" - klub prawdopodobnie rozwiąże go ze skutkiem natychmiastowym. Na razie wszczął postępowanie dyscyplinarnego wobec swojego zawodnika.



Nice, przynajmniej oficjalnie, odmawia komentarzy w tej sprawie.