Niemcy piszą o fenomenie Lewandowskiego. "Kontuzje? Zmęczenie? To go nie dotyczy"

W poprzednim tygodniu przeciwko 1. FC Nürnberg Lewandowski rozegrał swój 30. mecz w Bundeslidze w tym sezonie. To już dziewiąty kolejny rok, w którym może pochwalić się takim osiągnięciem.

"W erze, w której mecze rozgrywane są w coraz bardziej wściekłym tempie co trzy lub cztery dni, nie wspominając o uciążliwych podróżach, oczywiste jest, że wielu graczy doznaje urazów mięśniowych spowodowanych zmęczeniem. Ale nie Lewy" – podkreślono.

Niczym robot

Polski napastnik praktycznie nie opuszcza meczów. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach wystąpił już 43 razy (30 w Bundeslidze), a niemal tak samo było i w poprzednich siedmiu - 47 (33), 51 (32), 49 (31), 48 (33), 49 (31), 47 (34) i 43 (33).

W każdym z dziewięciu ostatnich sezonów Lewandowski rozegrał co najmniej 30 ligowych meczów. Takim osiągnięciem może się jeszcze pochwalić się tylko bramkarz Hoffenheim Oliver Baumann, choć w tym przypadku pozycja na boisku ma ogromne znaczenie.

W Niemczech 30-letni piłkarz nigdy nie opuścił więcej niż dwóch kolejnych meczów. Tyle czasu potrzebował w kwietniu 2017 roku, by dojść do siebie po kontuzji barku. Z kolei pęknięta szczęka sprawiła, że nie trenował przez zaledwie cztery dni, czyli dokładnie tak samo długo, jak po tym, gdy złamał nos i kiedy zbił żebro. Z 303 możliwych do rozegrania meczów Lewy opuścił dotąd 16.

- To najbardziej profesjonalny piłkarz, jakiego kiedykolwiek spotkałem – komplementował Polaka w lutym 2016 roku ówczesny trener Bayernu Monachium Pep Guardiola. – On ciągle myśli o odpowiednim odżywianiu, spaniu i trenowaniu. Zawsze jest do dyspozycji, nigdy nie ma kontuzji, bo wciąż jest skoncentrowany na tym, co najważniejsze – podkreślił Hiszpan.

Dbałość o detale

Lewandowski ogromną wagę przywiązuje do szczegółów, które w ogólnym rozrachunku dają cenne zyski. Oprócz regularnych treningów w klubie, wychowanek Varsovii ćwiczeniami wypełnia także swój wolny czas.

- To ważny czynnik. Mam w domu siłownię, na której ćwiczę z żoną Anną w wolnym czasie. Wykonuję też specjalne ćwiczenia pomagające w koncentracji. Dla napastnika jest to bardzo ważne. Siła jest mi potrzebna, by walczyć z potężnymi obrońcami – przyznał sam piłkarz, który w Borussii Dortmund zyskał przydomek "Ciało".

Źródło: Instagram Robert Lewandowski wiele czasu spędza na siłowni

Uwadze Niemców nie umknął fakt, że Robert przywiązuje ogromną wagę do odżywiania. Szczególnie głośno zrobiło się o tym, że posiłki rozpoczyna od deseru.

- Desery są słodkie, więc szybciej się je trawi. Podobnie zupy. Białka potrzebują jednak więcej czasu. Jeśli na koniec zjem coś słodkiego, zmiesza się to w żołądku z białkami i proces trawienia będzie dużo bardziej utrudniony – wyjaśnił Lewandowski w rozmowie z "Tageszeitung".

"Bayern rozpoczął negocjacje ze szkoleniowcem Ajaksu" Trener Bayernu... czytaj dalej » - Zdrowe jedzenie jest dla mnie ważne, a ta metoda wyraźnie działa, przyspieszając spalanie tłuszczów. To była zresztą rekomendacja mojej żony. Ona jest trenerem fitnessu i doskonale wie, jak działa organizm. Jest w tym naprawdę dobra. Wielu znanych piłkarzy chciałoby z nią pracować – powiedział były zawodnik Znicza Pruszków i Lecha Poznań.

Przepis na sukces

Lewandowski już wcześniej odstawił krowie mleko, które powodowało, że czuł się ospale. Zmniejszył też konsumpcję czekolady, od której w poprzednich latach był uzależniony.

- Wcześniej, grając trzy razy w tygodniu, nie byłem w stanie dawać z siebie maksimum przez 90 minut. Teraz to się zmieniło i czuję się dużo lepiej - podkreślił.

"Wyniki mówią same za siebie. Lewandowski ma na swoim koncie mnóstwo tytułów z Bayernem i jest najlepszym zagranicznym strzelcem Bundesligi. Ostatnio został piątym graczem w historii z 200 golami w lidze i jest na najlepszej drodze do czwartego tytułu króla strzelców. Jeśli ktoś ma przepis na sukces, to jest nim Lewy" – zaznaczono na stronie Bundesligi.