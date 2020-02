Koronawirus storpedował rozgrywki Serie A. Odwołano trzy mecze

W sobotę wieczorem włoski rząd postanowił odciąć te regiony od pozostałej części państwa. Na Półwyspie Rzym oszalał. Lazio pokonało i przeskoczyło Inter Do przerwy... czytaj dalej » Apenińskim zanotowano już 76 przypadków koronawirusa, dwie osoby zmarły. To właśnie we Włoszech jest najwięcej zakażonych w Europie.

W niedzielę nie odbędą się trzy z sześciu spotkań piłkarskiej ekstraklasy: Inter - Sampdoria, Hellas - Cagliari i Atalanta - Sassuolo.

W grudniu wybuchała epidemia

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych w Chinach kontynentalnych potwierdzono dotychczas ponad 75 tys. przypadków zakażenia i ponad 2400 zgonów spowodowanych wirusem. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w szeregu okolicznych miast.

Odwołano już liczne imprezy, które miały odbyć się w Chinach, ale nie tylko. Epidemia powoduje także problemy z wyjazdami chińskich sportowców do innych krajów.