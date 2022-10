Przyznano odszkodowanie rodzinom ofiar zamieszek na stadionie

Na stadionie w Malangu we wschodniej Jawie zaraz po meczu piłkarskim doszło do zamieszek i chaosu. Zginęło aż 125 osób. Najmłodsza ofiara miała pięć lat. Rannych jest ponad 320 osób. Jak to się stało? Gdy kibice przegranej drużyny wtargnęli na murawę, policja użyła gazu. Wybuchła panika i ludzie się zadeptywali w wyjściu.

Jak oświadczył na konferencji prasowej główny minister do spraw bezpieczeństwa Mahfud MD, rodziny każdej ze zmarłych osób otrzymają 50 milionów rupii indonezyjskich (ok. 3270 dolarów). Biuro prezydenta Indonezji Joko Widodo ma wypłacić środki w ciągu kilku najbliższych dni. Relacja kibica z tragicznego meczu w Indonezji. "W trybunę wystrzelono gaz, wiele osób zostało zadeptanych" Zdaniem kibica,... czytaj dalej »

Ponadto, jak dodano, ranni w wyniku zamieszek na stadionie będą leczeni za darmo.

Dramat w Malang

Do tragedii doszło po porażce miejscowego klubu Arema FC z Persebaya Surabaya 2:3. Tysiące rozwścieczonych kibiców gospodarzy wbiegły na murawę, a policja użyła wobec nich gazu łzawiącego, co doprowadziło do wybuchu paniki. Wiele osób zostało zadeptanych na śmierć lub udusiło się, gdy tłum próbował wydostać się ze stadionu.

Bilans śmiertelnych ofiar, jak sprecyzowano w niedzielę, to 125 osób. Początkowo podawano liczbę ponad 170. W poniedziałek agencja Reutera poinformowała, że co najmniej 32 ofiary to dzieci w wieku od 3 do 17 lat.

W Indonezji powołano już niezależny zespół do zbadania tej sprawy, ponieważ krajowa komisja praw człowieka kwestionowała użycie przez policję gazu łzawiącego.

Papież Franciszek powiedział, że modlił się za tych, którzy stracili życie i za rannych w wyniku tragedii.

FIFA, która nazwała ją "mrocznym dniem dla wszystkich zaangażowanych w piłkę nożną i niepojętą tragedią", poprosiła indonezyjskie władze piłkarskie o raport w sprawie tego wydarzenia.