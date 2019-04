Oddał piłkę w geście fair play, strzelił gola. Polski bramkarz pokonany

Rozpaczliwie walcząca o utrzymanie ekipa Vejle przegrała w niedzielę na własnym stadionie z Aarhus 2:4. W trakcie meczu doszło do kilku kontrowersyjnych sytuacji na murawie, ale też gorszących scen na trybunach.

"Nie zrobił tego celowo"

35 lat i 42 trofea. Dani Alves rekordzistą wszech czasów Dani Alves... czytaj dalej » Najpierw z boiska wyleciał napastnik gospodarzy Allan Sousa, który agresywnie zaatakował rywala. Po chwili, w 38. minucie, arbiter zarządził rzut sędziowski blisko koła środkowego. Przy piłce stał zawodnik Vejle Wladlen Jurczenko, który wykopał piłkę w stronę bramki Aarhus i zrobił to tak celnie, że trafił do siatki na 1:0. Zaskoczeni byli wszyscy, a szczególnie Kamil Grabara. Doszło do sporego zamieszania. Goście mieli spore pretensje do Ukraińca o zdobycie bramki w ten sposób.

- Trzeba być fair. Wladlen sam mówił, że nie zrobił tego celowo - bronił kolegi kapitan Vejle Jacob Schoop w rozmowie z dziennikiem "Ekstra Bladet".

Przepisy ligi duńskiej mówią o tym, że w takich sytuacjach dwóch piłkarzy powinno dotknąć piłkę, by można było uznać gola. Arbiter Peter Munch Larsen stwierdził, że drugim graczem był interweniujący przy lobie Grabara. Zdania co do tego były podzielone. W telewizyjnych powtórkach trudno to ocenić, a dziennikarzom "Ekstra Bladet" nie udało się skontaktować z Polakiem, by potwierdzić, czy faktycznie dotknął piłkę.

Oddali gola bez walki

Po uspokojeniu nastrojów gospodarze umożliwili rywalom swobodne wyrównanie, aby sprawiedliwości stało się zadość. Patrick Mortensen przebiegł całe boisko i bez przeszkód kopnął piłkę do bramki. Jeszcze przed przerwą Jurczenko ponownie - tym razem z rzutu wolnego - pokonał Grabarę. Na początku drugiej połowy Mortensen znów wyrównał i wynik 2:2 utrzymywał się do 86. minuty.



"Fair Play po duńsku" pic.twitter.com/0GMRy0GVy3 — Czesław Michniewicz (@czesmich) 22 kwietnia 2019

Wtedy sędzia odgwizdał faul dla Aarhus. Wezwał przy tym Madsa Grevego, zawodnika Vejle, żeby ukarać go żółtą kartką, co goście wykorzystali. Szybko wznowili grę i strzelili gola na 3:2. Schoop, kapitan gospodarzy, miał później o to pretensje do arbitra. Na łamach "Ekstra Bladet" wypalił, że jego zespół został oszukany.



Vejle już się nie podniosło, straciło jeszcze kolejnego gola. A Grabara zrewanżował się Jurczence, broniąc rzut karny Ukraińca w 97. minucie.



"Bohater od Fair Play" stanął w doliczonym czasie gry oko w oko z @Kamil_Grabara1, szybko karma wróciła pic.twitter.com/pO7SLu6SBY — Czesław Michniewicz (@czesmich) 22 kwietnia 2019



Skandal na trybunach



"Ekstra Badet" poinformował ponadto o skandalicznych zdarzeniach z trybun. Gazeta, powołując się na naocznych świadków, napisała, że po golu na 3:2 miejscowy kibic rzucił śmietnikiem w kierunku sędziego liniowego Danny'ego Koldinga, który został uderzony w ramię.



Dziennik dodał, że taką samą relację w protokole meczowym zawarł sędzia Larsen. Co więcej, po zatrzymaniu 54-letniego mężczyzny drugi z fanów, tym razem 38-latek, posłał kolejny śmietnik na murawę. Na szczęście w nikogo nie trafił.