Obrazy małp w kampanii antyrasistowskiej. "Zdaliśmy sobie sprawę, że to niewłaściwe"

Skandale na tle rasistowskim we Włoszech wybuchają regularnie. Czarnoskórzy piłkarze biegający po boiskach Serie A nierzadko słyszą z trybun odgłosy małp. Ofiarami padają największe gwiazdy, m.in. Romelu Lukaku z Interu, Franck Kessie z AC Milan, występujący w Napoli Kalidou Koulibaly czy zawodnik Brescii Mario Balotelli.



Władze Serie A zszokowały. "Oni kompletnie nie rozumieją, czym jest rasizm" Skandale... czytaj dalej » Ten pierwszy, reprezentant Belgii, który przed sezonem zamienił Manchester na Mediolan, znalazł się niedawno na okładce "Corriere dello Sport". Włoska gazeta dokooptowała jeszcze Chrisa Smallinga z Romy, zapowiadając szlagier ligi wymownym tytułem "Black Friday" (mecz odbył się w piątek, 29 listopada).

"Chory żart"

Włosi, zwłaszcza kluby z tego kraju, zareagowali oburzeniem. Podobnie było z wystawą artysty Simone Fugazzotto, który w ramach kampanii antyrasistowskiej stworzył obrazy, a ich głównym motywem były małpy. W ten sposób władze Serie A zamierzały walczyć z problemem dyskryminacji.



- Od pięciu czy sześciu lat maluję małpy. Pomyślałem, że wykonam tę pracę, aby nauczyć nas, że wszyscy jesteśmy małpami. Stworzyłem więc małpę zachodnią o niebiesko-białych oczach, azjatycką o oczach w kształcie migdałów oraz czarną, od której wszystko pochodzi. Małpa staje się iskrą, by zwrócić uwagę, że nie ma różnicy, że wszyscy jesteśmy tacy sami - wyjaśnił Fugazzotto.

Źródło: ANSA/Associated Press/EAST NEWS Kontrowersyjne obrazy znalazły się w siedzibie Serie A

Efekt był odwrotny od zamierzonego, na co zwróciła uwagę FARE, organizacja antyrasistowska współpracująca z Europejską Unią Piłkarską (UEFA). Obrazy włoskiego artysty określiła "chorym żartem".



- Zdaliśmy sobie sprawę, że to niewłaściwe - przyznał w końcu De Siervo, który we wtorek, dzień po prezentacji obrazów w siedzibie ligi, przeprosił za niefortunną kampanię.



- Nie można jednak kwestionować zdecydowanego i nieustannego potępiania przez Serie A wszelkich form dyskryminacji i rasizmu. Jesteśmy zobowiązani, żeby wyeliminować te zjawiska z naszej ligi - dodał dyrektor generalny Serie A.

Kluby zaskoczone

Wcześniej pretensje o kontrowersyjne obrazy zgłaszały kluby. AC Milan w mediach społecznościowych ogłosił, że "zaskoczył go całkowity brak konsultacji".



Art can be powerful, but we strongly disagree with the use of monkeys as images in the fight against racism and were surprised by the total lack of consultation. @SerieA_ENpic.twitter.com/M7wFjhsfj2 — AC Milan (@acmilan) December 17, 2019





"Rozumiemy, że liga chce walczyć z rasizmem, ale nie wierzymy, że jest to właściwy sposób" - oświadczyła Roma.