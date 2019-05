"O Jogo": Iker Casillas zakończył piłkarską karierę

02.05 | Iker Casillas dostał zawału serca podczas treningu i trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Zawodnik FC Porto za pośrednictwem Twittera przekazał informację, że już wszystko z nim dobrze i dziękuje za słowa otuchy. W klinice miano poddać go cewnikowaniu serca czyli badaniu polegającym na pomiarze ciśnienia w jego jamach. Według lekarzy stan Casillasa jest dobry, ale w tym sezonie ma już nie zagrać.

Podobno nawet nie wiedział, że doznał zawału serca. Iker Casillas, legenda światowej piłki, prosto z treningu trafił do szpitala. Czy to koniec wielkiej kariery?

Porto chce zatrzymać Casillasa. "Zawsze będzie miał miejsce w klubie" Iker Casillas... czytaj dalej » "O Jogo" donosi, że choć Casillas nie będzie już brał udziału w meczach, pozostanie w Porto w innym charakterze. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2019/20.

Ostatni trening

Hiszpan 1 maja źle się poczuł podczas treningu i został przewieziony do szpitala. Sytuację szybko opanowano, ale i tak zatrzymano go w placówce na kilka dni. Opuścił ją 6 maja i wówczas mówił, że nie podjął jeszcze decyzji o swojej przyszłości, ale tak czy inaczej czeka go "kilkutygodniowa, może kilkumiesięczna przerwa".

Większość kariery Hiszpan, który w poniedziałek skończy 38 lat, spędził w Realu Madryt. Grał w tym klubie w latach 1999-2015. Triumfował m.in. pięć razy w ekstraklasie i trzykrotnie w Lidze Mistrzów.

Z drużyną narodową wygrał mundial w 2010 roku oraz wywalczył mistrzostwo Europy w 2008 i 2012.