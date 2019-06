Nowy trener Milanu chce wzmocnić atak. "Intrygujący pomysł"

Piątek poznał nazwisko nowego trenera. Ostatnio pracował z polskimi zawodnikami Potwierdziły się... czytaj dalej » O planach transferowych nowego trenera Rossonerich poinformowała "La Gazetta dello Sport". Jednym z pierwszym pomysłów jest sprowadzenie nowego snajpera.

"Giampaolo ma być trenerem Milanu przez najbliższe dwa sezony (z opcją przedłużenia o kolejny rok) i teraz klub może skoncentrować się na pozyskiwaniu nowych piłkarzy. Decydujący głos ma należeć do trenera. Jeden z pierwszych pomysłów brzmi dość intrygująco: Patrik Schick wspierający w ataku Krzysztofa Piątka" – czytamy we włoskim dzienniku.

Za słaby na Romę

W przeszłości Schick miał okazję współpracować z Giampaolo, gdy ten był trenerem Sampdorii. Pod jego okiem 23-latek stał się jednym z najlepiej zapowiadających się napastników w Serie A. 11 strzelonych goli w debiutanckim sezonie zaprocentowało najpierw wypożyczeniem, a potem transferem do Romy za 9 milionów euro.

W barwach Giallorossich nie było już tak kolorowo. Konkurencja okazała się za silna, a Czech zakończył rozgrywki z zaledwie trzema trafieniami w 24 meczach. Jego kontrakt z Romą wygasa dopiero za trzy lata, jednak Giampaolo już teraz chciałby go mieć na San Siro. Warto dodać, że zespół 51-latka grał systemem z dwoma napastnikami, więc niewykluczone, że w Milanie będzie podobnie.



During the meetings Giampaolo has had with the Milan management, he has suggested to sign Roma forward Patrik Schick. He would cost €30-35m, but Cutrone could be a possible counterpart in a deal. [Gazzetta dello Sport] pic.twitter.com/Ex9dasrJIA — TheMilanBible (@TheMilanBible) June 20, 2019

Największym problemem w sfinalizowaniu transferu wydaje się cena. Roma oczekuje kwoty oscylującej w granicach 30 milionów euro. Milan nie może sobie pozwolić na takie zakupy. Wszystko za sprawą problemów z finansowym fair play. "La Gazetta dello Sport" sugeruje, że możliwa jest wymiana 17-krotnego reprezentanta Czech za Patricka Cutrone.

W drużynie Gennaro Gattuso 21-letni Włoch był zmiennikiem Krzysztofa Piątka. Strzelił 3 gole w 34 ligowych występach. Dołożył również 4 trafienia w Lidze Europy i 2 w Pucharze Włoch. Jego przyszłość stoi jednak pod wielkim znakiem zapytania, zwłaszcza że z wypożyczenia do Sevilli wraca Portugalczyk Andre Silva.

Konkurencja w ataku może również oznaczać mniej minut dla Krzysztofa Piątka. Napastnik reprezentacji Polski był najlepszym strzelcem Milanu w poprzednich rozgrywkach, kończąc sezon z 22 trafieniami i dwiema asystami. Z drugiej strony wątpliwe, by zespół nie był budowany wokół byłego piłkarza Cracovii, skoro władze Rossonerich już wcześniej zastrzegły, że na pewno nie zostanie sprzedany w letnim oknie transferowym.