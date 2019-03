Bayern potwierdza informację w sprawie kontraktu Lewandowskiego

Mecze ligi niemieckiej na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

- Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników na świecie, być może najlepszą "dziewiątką" - przyznał Salihiamidzić. Bośniak rozmawiał z portalem tuż po sobotnim spotkaniu z Wolfsburgiem, w którym Lewandowski, autor dwóch goli, był najlepszym zawodnikiem na boisku.



Według SPORT1 to "logiczne", że klub zrobi wszystko, aby zatrzymać polskiego snajpera jak najdłużej.

- Będziemy rozmawiać. Ale spokojnie - dodał Salihamidzić, dając do zrozumienia, że nie jest to najlepszy moment, aby podawać więcej szczegółów. Przed Bayernem najważniejsze mecze w sezonie - walka o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i starcia Bundesligi, gdzie walczy o tytuł z Borussią Dortmund.

Źródło: Newspix Salihamidzić jest dyrektorem sportowym Bayernu Monacium

Już zarabia najwięcej

Lewandowskiemu ciągle mało. "Ile goli brakuje mi do drugiego miejsca?" W sobotnim meczu... czytaj dalej » Obecna umowa "Lewego", gwarantująca mu piętnaście milionów euro za sezon, wygasa w czerwcu 2021 roku. Polak jest obecnie najlepiej zarabiającym graczem Bundesligi. Jasne jest, że po przedłużeniu kontraktu, dostanie podwyżkę.

Sport1.de odbiera słowa Salihamidzicia jako "wyraz wsparcia" dla Lewandowskiego. Tak ważny, przed starciem z Liverpoolem w Lidze Mistrzów.

Podczas tej samej rozmowy Bośniak wspomniał, że w poprzednim sezonie relacje piłkarza z klubem były zupełnie inne. - Przeżywaliśmy okres, który nie był tak dobry. Teraz znów jest częścią zespołu. Stał się jego liderem, nie tylko na boisku - zauważył.

Kontrakt do 2023 roku

O nowej umowie dla Lewandowskiego jako pierwszy poinformował Christian Falk, szef piłkarskiego działu tygodnika "Sport Bild". "Bayern chce przedłużyć kontrakt z Lewandowskim do 2023 roku. Niebawem rozpoczną się negocjacje" - zapowiedział.

Jeżeli faktycznie kapitan reprezentacji Polski przedłużyłby kontrakt z Bayernem, mogłoby to oznaczać, że w Monachium zakończy karierę. Kilka miesięcy temu sam wspominał taką możliwość. W 2023 roku Lewandowski będzie mieć 34 lata.